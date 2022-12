Audi ha gà vinto la Dakar della sostenibiità, 60% di emissioni di Co2 in meno grazie al reFuel

INGOLSTADT – Alla Dakar 2023 Audi punta a un doppio primato: quella della classifica assoluta dopo il debutto elettrico ad autonomia estesa dello scorso gennaio coronato con alcune vittorie di tappa e quello della sostenibilità. L'omologato buggy espressamente sviluppato per il rally raid più duro e famoso al mondo che si conclude il 15 gennaio a Dammam, la città saudita che si affaccia sul golfo Persico, sarà in corsa con emissioni ulteriormente ridotte.

La casa dei Quattro Anelli ha ufficializzato un abbattimento del 60% delle Co2 grazie al ricorso a uno specifico carburante, il reFuel Audi. La miscela ad elevata resistenza alla detonazione a base di etanolo ricavato da residui vegetali (biomassa) e dalla raffinazione dei semilavorati è stata ribattezzata Etg, acronimo di ethanol-to-gasoline, e alimenterà il range extender del'Audi Rs Q e-tron E2 da competizione. Per le sue caratteristiche chimiche, il carburante è paragonabile a una benzina a 102 ottani.

«La strategia di decarbonizzazione Audi – ha dichiarato Oliver Hoffmann, membro del Board di Audi per lo sviluppo tecnico – è basata principalmente sull’introduzione di un’ampia gamma di vetture full electric certificate carbon neutral e sul ricorso sia alle fonti rinnovabili sia al ciclo chiuso dei materiali. A complemento di questo, i carburanti rinnovabili offrono la possibilità di alimentare in modo sostenibile i motori a combustione interna».

Il prototipo da corsa della Dakar è l'ambasciatore della strategia della casa di Ingolstadt, che ha precisato anche come il reFuel non incida sulla filiera dei prodotti alimentari, affossando così alla radice una delle possibili critiche. In pratica, il contenuto del serbatoio di Audi RS Q e-tron E2 è costituito all’80% da componenti sostenibili, tra cui Etg ed e-metanolo. La miscela alimenta il quattro cilindri turbo a iniezione diretta che funge ad range extender assicurando energia al sistema elettrico a trazione integrale che spinge le vetture dei tre equipaggi in corsa per la vitoria.