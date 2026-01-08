Audi, “accende” l'attesa in vista del debutto nel campionato F1 festeggiando il primo avvio della monoposto

Il team Audi Revolut F1 ha raggiunto un importante step in vista del debutto nel campionato di Formula 1 con l'accensione della power unit posizionata all'interno del telaio 2026 della monoposto di F1. Un traguardo fondamentale, quello raggiunto da Audi Revolut F1 Team, che è stato annunciato tramite un comunicato stampa e conferma il lavoro di sinergia nello sviluppo prototipale e conferma la corretta integrazione dei principali componenti.

Nel caso del progetto Audi F1 è il risultato tangibile e frutto dell'intensa collaborazione tra la divisione powertrain di Neuburg, in Germania, del reparto deputato alla definizione del telaio a Hinwil, in Svizzera, e del distaccamento tecnico di Bicester, nel Regno Unito. Il prossimo appuntamento è già stato fisso: il 20 gennaio a Berlino per l'unveiling della livrea ufficiale della monoposto e, successivamente, per la prima sessione di test collettivi a Barcellona in programma a fine mese. Sempre il 20 gennaio, Audi Revolut F1 Team inaugurerà un content hub, ovvero un inedito archivio per tutte le informazioni riguardanti la squadra dei quattro anelli.