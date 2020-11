Audi lascia la Formula E a fine stagione. Sarà alla Dakar 2022, punta al rally raid più difficile con un Suv elettrico

VALENCIA – Alberto Longo l'aveva lasciato intendere: «Il gruppo Volkswagen è rappresentato da due marchi...». E, infatti, dalla prossima stagione uno lascerà la Formula E: si tratta di Audi, che attraverso la cooperazione con la Abt ha fatto parte del circuito fin dall'inizio conquistando complessivamente un titolo piloti con Lucas di Grassi, uno a squadre (assieme a Daniel Abt) per un totale di 12 successi e 43 podi (in 69 gare).

Un portavoce della scuderia dei Quattro Anelli ha confermato l'addio al Messaggero. La squadra Audi Sport abbandonerà il circuito elettrico per concentrarsi su un nuovo progetto, la Dakar. Solo sette mesi fa il nuovo numero uno della casa di Ingolstadt, Markus Duesmann, aveva definito il campionato come una «piattaforma molto attrattiva». I piani sono evidentemente cambiati piuttosto in fretta. Forse perché il Ceo del gruppo, Herbert Diess, sembrava aver sposato una tesi diversa, battezzando come più divertente una Formula 1 con carburanti sintetici, opzione che interessa al colosso tedesco.

Una partecipazione “ambiziosa” alla Formula E comporta dei costi che oscillano fra i 30 ed i 60 milioni di euro e non è escluso che lo spartano regime sulle spese imposto ai vari marchi del gruppo abbia inciso sulla scelta di Audi che sta ormai per lanciare il terzo modello stradale a zero emissioni della gamma e-tron. Il costruttore parteciperà nel 2022 alla Dakar con un veicolo elettrico. I dettagli dell'operazione sono scarsi, anche perché gli stessi organizzatori del rally hanno anticipato un possibile futuro a idrogeno, opzione che il gruppo Volkswagen sembra aver ha abbandonato.

Il nuovo Ceo di Audi ha rapporti di lunga data con Sven Quandt, il responsabile della scuderia X-Raid che ha seguito la missione alla Dakar per il gruppo Bmw (dal quale arriva Duesmann) curando la messa a punto delle Mini in competizione. Nell'edizione 2021 la sfida sarà di nuovo tra Mini e Toyota. Audi l'anno successivo. Circa l'ipotesi di una partecipazione al circuito Extreme X, una gara/reality per suv elettrici, la casa di Ingolstadt non ha rilasciato dichiarazioni. E forse non ce n'è nemmeno bisogno, perché al circuito ha già aderito Cupra (seguita da Abt), il nuovo marchio del gruppo creato da Seat.