Audi, Qatar Investment Authority si allea con i Quattro Anelli per l'avventura in F1 dal 2026

Audi e Qatar Investment Authority hanno stretto un'alleanza in vista dell'ingresso in Formula 1 della casa dei quattro anelli, previsto nel 2026. QIA, fondo sovrano dello Stato del Qatar, ha firmato un accordo per l'acquisizione di una significativa partecipazione di minoranza in Sauber Holding AG, futuro factory team Audi. Con questo accordo strategico, QIA entrerà nel progetto Audi Formula 1 quale investitore e partner a lungo termine. L'investimento di QIA fornirà un capitale sostanziale e aprirà la strada al rafforzamento delle infrastrutture e della squadra. Audi debutterà in Formula 1 con il proprio factory team e una monoposto sviluppata in base al regolamento tecnico 2026. Il Competence Center di Neuburg e la sede di Hinwil sono in ulteriore sviluppo.

Con il recente annuncio del giovane Gabriel Bortoleto (20 anni), che correrà al fianco dell'esperto compagno di squadra Nico Hülkenberg (37 anni), il programma Audi F1 ha compiuto un passo in avanti verso il debutto. Ai progressi hanno contribuito anche gli annunci, a marzo, dell'acquisizione integrale di Sauber e della nomina di Mattia Binotto a CTO e COO del progetto, così come di Jonathan Wheatley a team principal. «L'investimento da parte di QIA - ha detto Gernot Döllner, Ceo di Audi AG e presidente del consiglio di amministrazione di Sauber Motorsport AG - riflette la fiducia che il progetto Audi F1 ha già raccolto e ribadisce l'impegno incondizionato di Audi».