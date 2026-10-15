Audi Revolut F1 Team sceglie la tecnologia Öhlins (Gruppo Brembo) per gli ammortizzatori della sua monoposto

Ohlins, società che opera nelle soluzioni di sospensione ad alte prestazioni e parte del gruppo Brembo dal 2025, ha annunciato una nuova partnership con Audi Revolut F1 Team, in concomitanza con la prima stagione del team nella massima categoria del motorsport. In base all'accordo, Ohlins ricopre il ruolo di fornitore ufficiale di ammortizzatori per Audi Revolut F1 Team. La partnership si basa su un programma congiunto di sviluppo, incentrato sulla progettazione, sui test e sull'ottimizzazione delle prestazioni degli ammortizzatori, avviato prima del debutto del team nel marzo scorso. Mentre Audi prosegue la sua stagione d'esordio, la formalizzazione della partnership con Ohlins riflette l'impegno condiviso verso il rigore tecnico, l'eccellenza ingegneristica e le prestazioni ai massimi livelli del motorsport.

«Negli ultimi 25 anni, la nostra collaborazione con Audi ha prodotto risultati importanti: tredici vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans e un piazzamento sul podio in ciascuna delle 18 partecipazioni di Audi, oltre a diverse stagioni di successo nel Dtm. Forte di questa storia, siamo onorati di affiancare Audi Revolut F1 Team in questa stagione come fornitore ufficiale di ammortizzatori», afferma Claes Hesling, auto racing director, Ohlins Group. «Con oltre dieci anni di esperienza - aggiunge - nello sviluppo di soluzioni di eccellenza per i team motorsport, Ohlins è nella posizione ideale per mettere a disposizione la propria competenza tecnica e il proprio comprovato track record in questo nuovo capitolo della collaborazione con Audi».