Audi RS5 al GP di F1 di Miami come vettura ufficiale del programma “hot lap”

La nuova Audi RS5, in occasione del gran premio di F1 di Miami fa il suo esordio in qualità di vettura ufficiale del programma «hot lap». Uno palcoscenico importante per la prima plug-in della storia di Audi Sport, che le consente di evidenziare la similitudine con le monoposto della massima formula dovuta alla presenza del powertrain elettrificato. Con una potenza complessiva di 639 cv ed una coppia di 825 Nm, grazie al programma F1 Pirelli Hot Laps consentirà agli ospiti, durante alcuni weekend di gara, di sperimentare le sensazioni di un giro veloce lungo i circuiti di F1 a fianco di piloti professionisti del calibro di Dindo Capello e Markus Winkelhock.

Nello specifico, saranno utilizzati due esemplari di Audi RS 5 strettamente di serie, con speciale verniciatura color titanio e gli anelli in rosso all'avantreno, al retrotreno e in corrispondenza dei mozzi ruota, per richiamare la monoposto di F1 Audi R26. In questo modo sarà ancora più semplice apprezzare l'azione del torque vectoring elettromeccanico, che trasferisce in tempi rapidi la coppia tra le ruote posteriori indipendentemente dalle fasi di guida, per migliorare l'agilità, la precisione in inserimento di curva e contribuire ad una drastica riduzione del sottosterzo, favorendo, nel contempo, la stabilità e la gestione precisa e progressiva del sovrasterzo. «Non vedo l'ora di far conoscere agli ospiti i circuiti di Formula 1 - ha affermato Winkelhock - e, soprattutto, l'agilità e il dinamismo di nuova Audi RS 5».