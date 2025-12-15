Audi svela nome ufficiale del team di F1. Il 20 gennaio unveiling della livrea della monoposto

Audi Revolut F1 Team: ecco il nome e logo ufficiali della squadra che debutterà nel Mondiale Formula 1 nel 2026, espressione della partnership tra Audi F1 e Revolut, leader mondiale nel settore fintech. La presentazione del team e della livrea “pronto corsa” della monoposto avverrà il 20 gennaio 2026 a Berlino. Il commento di Gernot Döllner, CEO di AUDI AG: “Continuiamo il nostro percorso verso l'apice del motorsport”

Il nome del team nasce dall’unione tra Audi F1 e Revolut, global fintech già confermata come title partner nel luglio 2025. Non si tratta di una sponsorizzazione tradizionale, ma di una partnership strategica che mira a ridefinire il modo in cui un team di Formula 1 interagisce con i propri tifosi e con il mondo digitale.

La collaborazione coinvolgerà anche aspetti operativi fondamentali. Revolut Business sarà integrato nelle operazioni finanziarie del team, mentre Revolut Pay verrà adottato nello store online ufficiale, garantendo un’esperienza di acquisto più fluida e immediata per i fan.