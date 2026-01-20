Audi: svelata a Berlino la livrea della monoposto all'esordio nel Circus. Binotto a capo del progetto, Hulkenberg e Bortoleto i piloti
Audi e Ducati protagonisti a Madonna di Campiglio all'evento Campioni in Pista. RS e-tron GT performance e Panigale V4 R svettano
Audi e Ducati protagonisti a Madonna di Campiglio all'evento Campioni in Pista. RS e-tron GT performance e Panigale V4 R svettano
Audi è pronta a scrivere una nuova pagina della storia del motorsport con il debutto in Formula 1 del proprio team. A Berlino è stata svelata questa sera la livrea ufficiale della monoposto che correrà nel Mondiale 2026 con il tedesco Nico Hulkenberg ed il brasiliano Gabriel Bortoleto alla guida.
Si tratta della prima monoposto della casa dei Quattro Anelli a esordire nel Circus. La livrea richiama il design semplice già rivelato qualche settimana fa. Prevale il grigio, con il nero e il rosso che tuttavia spiccano nel retrotreno della monoposto. In evidenza poi, naturalmente, il title sponsor Revolut e i 4 iconici Anelli che monopolizzano l'alettone posteriore. Il marchio tedesco dei quattro anelli si presenta per la nuova avventura in F1 con l'intento di non essere certo una comparsa.
In griglia succede alla Sauber, mentre a capo del progetto c'è Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari. «Le novità regolamentari - ha detto Binotto nel corso dello show a Barlino per presentare la nuova monoposto - porteranno a un nuovo approccio».