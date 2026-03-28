Austin, duello Bezzecchi-Marquez in Texas, ma è lo spagnolo il favorito

Non si ferma la MotoGP, che dopo il weekend in Brasile si sposta a Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Sull’iconico Circuito delle Americhe, Marco Bezzecchi arriva con la carica giusta dopo aver vinto nelle prime due gare: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Better il tris del riminese si gioca a quota 3,50. Il pilota dell’Aprilia, che contando le due vittorie nel finale della scorsa stagione è a quota quattro affermazioni di fila, se la dovrà vedere con Marc Marquez, che per i bookie parte favorito a 1,75. Se è vero che il campione del mondo in carica non è partito bene nel 2026 (foratura in Thailandia e quarto in Brasile dopo aver vinto la Sprint), è altrettanto vero che il Cota è casa sua: qua ci ha vinto sette volte, l’ultima nel 2021 con la Honda, e lo scorso anno ha sfiorato la doppietta Sprint-gara lunga, prima di scivolare proprio nella prova domenicale.

A insidiare Bezzecchi e Marquez ci sono altri due spagnoli, ovvero Pedro Acosta, ancora a caccia della sua prima vittoria nella classe regina, a quota 7,00, e Jorge Martin, che sta ritrovando la forma migliore dopo un 2025 da dimenticare e si attesta a 9,00. A quota 11,00, infine, Francesco Bagnaia, che a Austin aveva vinto proprio lo scorso anno. Quote simili anche in vista di qualifiche e Sprint, con Marc Marquez favorito rispettivamente a 1,85 e 1,80. Il primo rivale rimane Bezzecchi, che vede la seconda pole stagionale a 3,00 e a 2,75 il successo nella Sprint. Cambia, invece, lo scenario per quanto riguarda “l’intruso”: Acosta vede la pole a 7,00, stessa quota che viene assegnata a Martin per la vittoria nella Sprint.