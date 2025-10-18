Austin, gara Sprint: vittoria di Verstappen, Piastri sbaglia tutto ed elimina se stesso e Norris, Ferrari quarta e quinta

E' accaduto tutto alla prima curva dopo la partenza. Max Verstappen è scattato piuttosto bene, Lando Norris dalla prima fila non altrettanto. Essendo all'interno, l'inglese ha tentato di tenere la posizione su Oscar Piastri che dalla seconda fila lo ha subito affiancato. Alla staccata dell'imbuto della curva, Norris è arrivato leggermente lungo e Piastri ha tentato di incrociare la traiettoria. Ma facendo questo, ha stretto troppo venendo centrato dall'incolpevole Nico Hulkenberg, che tra l'altro aveva alla sua sinistra Fernando Alonso alla ricerca di un pertugio.

Piastri è finito a ruote all'aria e nel ricadere ha colpito il compagno Norris. Morale della favola, le due McLaren subito eliminate, con loro Alonso, colpito da Hulkenberg, che poi è riuscito a riprendere la gara da ultimo. Verstappen non poteva credere alla opportunità che si è visto consegnare dai due rivali della McLaren, rimasti a zero punti mentre lui, vincendo la gara Sprint, ne ha recuperati 8. Di conseguenza, da meno 63 punti di distacco da Piastri che aveva prima della partenza, si ritrova a meno 55 tenendo aperta la speranziella di raggiungerli.

Verstappen non è riuscito subito a prendere il largo su George Russell, ritrovatosi secondo. Dopo il periodo della safety-car infatti, Russell è rimasto molto vicino alla Red Bull e al giro 9 ha sferrato l'attacco alla prima curva. Ma è arrivato lungo, lunghissimo, portando se stesso e Verstappen nella via di fuga. Dopo quel tentativo di sorpasso fallito, Russell non ha più avuto il passo dell'olandese e la gara di fatto si è chiusa. Nel finale poi, Lance Stroll, nelle retrovie, ha letteralmente speronato Esteban Ocon alla prima piega dopo i box, chiamando nuovamente in pista la safety-car che ha accompagnato i superstiti fino alla bandiera a scacchi.

Dunque, vittoria per Verstappen e buon secondo posto di Russell che si rifà della non buona qualifica sprint, ma ovviamente tale risultato è arrivato grazie al crash iniziale che ha eliminato quattro piloti. Terzo posto insperato anche per Carlos Sainz, bravo con la Williams-Mercedes a tenere un buon passo e a regalarsi 6 punti preziosi per sé e per il team. La Ferrari ha portato nel proprio box il quarto posto di Lewis Hamilton e il quinto di Charles Leclerc. Il monegasco era davanti all'inglese, ma ha commesso un errore ed Hamilton ne ha subito approfittato superando il compagno. Punti anche per Alexander Albon, Yuki Tsunoda (protagonista di una gran partenza) e Andrea Kimi Antonelli.

Il bolognese ha lottato per tutta la gara con Oliver Bearman, che lo precedeva, finché l'inglese nel resistergli è andato fuori pista guadagnando terreno. Poco attento il pilota Haas nel non far avvicinare Antonelli e così sono arrivati 10" di penalità. Bearman è veloce, ma spesso commette gravi leggerezze.

Sabato 18 ottobre 2025, gara sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 19 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 0"395

3 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 0"791

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1"224

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1"825

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 2"576

7 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 2"976

8 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 4"147

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 4"804

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 5"126

11 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 5"649

12 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 6"228

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 6"624

14 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 8"006

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 13"576 **

** 10" di penalità

Ritirati

Esteban Ocon

Lance Stroll

Oscar Piastri

Lando Norris

Fernando Alonso