L’Autodromo di Imola compie 70 anni, ricco il calendario 2023: il clou la F1, a giugno la Mille Miglia e torna la superbike

Il clou sarà dal 19 al 21 maggio, con il Gp di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, ma la principale novità del calendario della stagione dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrarì di Imola sarà il ritorno, a distanza di quattro anni, del Campionato Mondiale Superbike, dal 14 al 16 luglio. A questi appuntamenti, nell’anno del 70esimo anniversario del circuito, si affiancano l’European Le Mans Series, dal 4 al 7 maggio e eventi consolidati come l’Aci Racing Weekend (21-23 aprile) e il Civ moto (6-8 ottobre).

Altra novità, il passaggio della Mille Miglia, in programma il 13 giugno. Spazio ancora una volta alle manifestazioni non motoristiche, come il Triathlon, il Giro dei Tre Monti, la Mostra Scambio organizzata dal Crame e l’evento sulla mobilità sostenibile Go Smart Go Green. Il primo passo per i 70 anni dall’inaugurazione, che avvenne il 25 aprile del 1953, è stato quello di realizzare il nuovo logo e l’incarico era stato affidato ad una giovane imolese, Giulia Mongardi, iscritta all’Iaad (Istituto d’Arte Applicata e Design) di Bologna. I 70 anni di vita sono anche in un libro di Pino Allievi, firma della Gazzetta dello Sport: ‘Imola, il romanzo dell’Autodromo”. Nasce infine la app ufficiale dell’Autodromo di Imola con tutte le informazioni utili sugli eventi.