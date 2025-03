Autodromo di Monza, via alla stagione con il Ferrari Challenge. Il clou è il 7/9 il GP di F1 ma tanti altri eventi motoristici

È ricco il calendario 2025 dell' Autodromo Nazionale Monza, con nove mesi, da marzo a dicembre, caratterizzati da una serie di appuntamenti nazionali e internazionali, motoristici e non. Se il momento clou arriverà il 7 settembre con il GP di Formula 1, il calendario del celebre autodromo brianzolo prevede una serie di appuntamenti nazionali e internazionali, non solo motoristici. La lunga carrellata di appuntamenti inizia con il Ferrari Challenge Europe, il monomarca del Cavallino giunto all'edizione numero 33, che inaugura la propria stagione proprio sul circuito brianzolo dal 27 al 30 marzo. Sul fronte auto il primo appuntamento è invece giovedì 10 aprile con la partenza della XVI edizione della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, seguito da numerosi altri eventi.

Supercar da sogno e piloti di fama internazionale saranno protagonisti di un evento tradizionale nel calendario dell'impianto monzese, ovvero la 3 Ore del GT World Challenge Europe powered by AWS in programma dal 30 maggio all'1 giugno. Il 20-22 giugno appuntamento con ACI Racing Weekend 1. In pista, le vetture del Campionato Italiano GT Endurance, del TCR Italy Sequenziale e DSG, del Campionato Italiano Sport Prototipi e della F4 Italian Championship. All'interno del programma, l'Autodromo Nazionale ospiterà una prova del Kumho FIA TCR World Tour, una sorta di Mondiale Turismo. Settembre si apre con il momento più atteso da parte degli appassionati: la 96esima edizione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 in programma dal 5 al 7 settembre. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. A ottobre, dal 17 al 19, sarà la volta della tappa conclusiva dell'International GT Open con la Endurance Race GT Open 500. Nel calendario delle manifestazioni, dopo un anno di stop, torna a fine giugno (27-29) anche la quarta edizione di MIMO. Confermata, in questa occasione, la Indy Autonomous Challenge, gara tra auto completamente a guida autonoma.