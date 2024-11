Tutti in pista all’Autodromo del Sele: rombano i motori per la 18ma edizione del Trofeo Nappi

Dopo la Sorrento-Sant’Agata, gloriosa cronoscalata tornata a vivere dopo 57 anni di oblio, la Campania si prepara a vivere un altro weekend motoristico di prestigio con la 18ma edizione del Trofeo Natale Nappi, in programma all’autodromo del Sele di Battipaglia nel weekend del 30 novembre-1 dicembre.

Organizzata dalla Scuderia Vesuvio con il sostegno della Selegest e il patrocinio morale sia del Comitato Regionale Campania del CONI, sia degli Automobile Club di Napoli e Salerno, la manifestazione intitolata al papà di Ciro e Piero Nappi (rispettivamente fondatore negli anni 70 della Vesuvio e attuale gentleman driver in attività con una potente Aston Martin) vedrà al via 150 piloti, impegnati nelle più svariate categorie, dalle monoposto ai prototipi, dalle GT alle Turismo, fino alle piccole bicilindriche del Challenge Assomincar. Tra i tanti trofei in palio non mancherà il Memorial Vito Sacco, indimenticato cofondatore della Salerno Corse, presidente dell’Automobile Club Salerno nonché membro della Commissione Velocità in Circuito di ACI Sport.

Ad arricchire il programma è annunciata, per la prima volta, anche la partecipazione di tre Ferrari 488 Challenge con a bordo i due napoletani Paolo Scudieri e Giuseppe Casillo e il plurititolato Stefano Gai, i quali daranno spettacolo assieme alle due Ferrari 488 della Best Lap con a bordo Maurizio Pitorri e Sabatino Di Mare (campione Italiano GT Endurance). Al via anche la 488 del team Rossocorsa affidata a Claudio Riva. “Sono macchine e piloti di grande livello, che regalano prestigio alla nostra manifestazione” dice soddisfatto il presidente della Vesuvio, Valentino Acampora, aggiungendo che “l’automobilismo campano sta raggiungendo livelli impensabili fino a qualche anno fa e siamo felici che il Trofeo Nappi possa contare su presenze di così alto prestigio”.

Gli organizzatori sono stati costretti a respingere molte domande d’iscrizione in quanto il format “Velocità su minimpianti” non consente di superare i 150 iscritti. Tra gli ammessi non poteva mancare, ovviamente, una rappresentanza della famiglia Nappi, e infatti sui 1600 metri del mini-autodromo del Sele si esibiranno sia Piero (vincitore nell’edizione del 2018) al volante della Aston Martin Vantage AMR GT3, sia il figlio Gianni, che invece guiderà una Porsche curata dalla Ac Racing Technology.

Oltre ai Nappi, nella categoria GT si profilano altre presenze di spicco, come quella di Rosario Parrino su Mercedes AMG GT3, e di Angelo Ambrosio e Sebastiano Frijo su Lamborghini Huracan. Tra le vetture più potenti e spettacolari spicca anche l’AR Furore di Marco Gramenzi, mostro da 685 cv reduce da una deludente prestazione nella Sorrento-Sant’Agata, che tuttavia, proprio per la straripante potenza del suo V8 Judd difficilmente potrà esprimersi al meglio nel piccolo circuito battipagliese. Tra i piccoli prototipi più intriganti è invece attesa con curiosità la prova di Michele Esposito, recentissimo vincitore della ritrovata cronoscalata in costiera, questa volta al volante della Polini 08 motorizzata Suzuki e assistita dalla Sorrento Motorsport del papà Antonino, un’auto agile e leggera che potrebbe ben figurare tra le curve dell’autodromo del Sele.

Tra i reduci della Sorrento-Sant’Agata pronti a cimentarsi anche in pista ci sarà anche Luigi Vinaccia, reduce da un sesto posto non soddisfacente, ma pronto a rimettersi in gioco in pista, al volante dell’Osella-Honda 2000 rivisitata nell’assetto e nell’aerodinamica. Ciò detto, lo schieramento sulla pista di Battipaglia si annuncia affollato e agguerrito, con il sardo Giuseppe Vacca intenzionato a ripetere l’exploit del 2019, al volante della potente Osella PA30. Tutte da seguire anche le prestazioni di Tommaso Carbone, Dario Gentile e Antonio Fuscaldo, tutti in corsa per la vittoria finale, assieme agli arrembanti Saverio Miglionico, Luca Ligato e Francesco Celentano. Incuriosisce il debutto di Gerardo Rosa (campione italiano Supersalita Rs Plus 1400) al volante di una Osella PA21, ma attenzione a non sottovalutare la prova delle agili e leggere Wolf, tra le quali spicca la Thunder del Team Giant affidata ad Achille Lombardi, che è stato il trionfatore delle ultime due edizioni del Trofeo Nappi.

Il weekend motoristico all’autodromo del Sele avrà inizio venerdì con le verifiche sportive e tecniche e le prove libere. Nella giornata di sabato alle ore 8.30 il direttore di corsa Antonio Cappelli darà lo start alle qualifiche, mentre già dal pomeriggio si svolgeranno le prime gare. Domenica dalle ore 8.30 il via alla prima manche delle varie categorie; a seguire la seconda.