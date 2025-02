L’Autodromo di Vallelunga ospiterà la prima edizione della FIA TCR World Ranking Final a novembre

CAMPAGNANO – La FIA TCR World Ranking Final farà il suo debutto ufficiale sull’Autodromo di Vallelunga dal 21 al 23 novembre. Il tracciato che sorge alle porte di Roma, intitolato a Piero Taruffi, sarà ancora una volta l’assoluto protagonista di un nuovo capitolo delle competizioni Turismo a livello internazionale. A Vallelunga si riuniranno i protagonisti dei campionati TCR, nazionali e internazionali, per decretare il campione assoluto della categoria Turismo.

L'evento vedrà la partecipazione dei migliori piloti selezionati attraverso il sistema di ranking del TCR World, che include competitor provenienti da campionati nazionali, regionali e internazionali. Tuttavia, una modifica al format di qualificazione ha stabilito che i piloti impegnati a tempo pieno nel TCR World Tour, indipendentemente dalla loro posizione in classifica, non potranno partecipare alla finale. Questo criterio mira a garantire maggiore equità e offrire un'opportunità concreta di ben figurare ai migliori rappresentanti dei vari campionati TCR sparsi nel mondo.

Il concetto di una finale globale dedicata ai piloti TCR era stato introdotto con la creazione del TCR World Ranking nel 2022. L’idea iniziale prevedeva di tenere la prima edizione a Portimão, in Portogallo, ma con l'ufficializzazione del titolo FIA sia per il TCR World Tour che per la TCR World Ranking Final, si è deciso di rimandare l'evento per garantire una maggiore rilevanza e visibilità alla competizione. La struttura attuale prevede che la FIA TCR World Ranking Final si disputi negli anni dispari, alternandosi con i FIA Motorsport Games assicurando, così, una continuità e un'importanza crescente alla disciplina.

La conferma ufficiale è arrivata durante il primo World Motor Sport Council del 2025, dove la FIA ha ratificato il calendario aggiornato delle competizioni motoristiche per la stagione in corso. La scelta di Vallelunga come sede inaugurale non è casuale. Il circuito italiano ha una lunga tradizione nel motorsport e ha già ospitato eventi di prestigio, tra cui la prima edizione dei FIA Motorsport Games nel 2019. Con questa nuova assegnazione, Vallelunga si conferma come un punto di riferimento per le competizioni Turismo a livello internazionale. Infatti il tracciato capitolino, oltre ad aver ospitato diverse edizioni del Mondiale Turismo, ha dato il via nel 2021 all’ETCR, la serie riservata alle vetture Turismo elettriche.

Marcello Lotti, Presidente di WSC, ha affermato: «Siamo contenti che il World Motor Sport Council abbia approvato l’introduzione del FIA TCR World Ranking Final, che si disputerà negli anni dispari in alternanza con i FIA Motorsport Games. È la scelta più appropriata che l’edizione inaugurale si tenga a Vallelunga, un tracciato iconico per le competizioni Turismo. La partecipazione alla Finale varrà come obiettivo per molti piloti che corrono nelle serie TCR in giro per il mondo».

Al momento non sono ancora stati rivelati i dettagli del format di gara, ma è attesa una comunicazione ufficiale nelle prossime settimane. L'evento, che si terrà a novembre appena una settimana dopo la conclusione del TCR World Tour a Macao, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per gli addetti ai lavori, segnando un nuovo punto di riferimento per il mondo delle competizioni Turismo.