L’Automobile Club Roma premia Andrea Cola come “Migliore promessa 2019 dell’automobilismo”

ROMA - “Migliore promessa 2019 dell’automobilismo romano”, Andrea Cola, premiato nello scorso week-end a Monza per la vittoria nel Campionato Italiano F2000 e nel Trofeo Aci Sport e precedentemente a Vienna per il terzo titolo di seguito nell’AMF F3 Cup, aggiunge alla lunga lista di riconoscimenti anche quello dell’Automobile Club di Roma. Per l’occasione, l’ente capitolino riprende la tradizione delle premiazioni dei suoi piloti.

«Andrea ha letteralmente bruciato le tappe e in tre anni di attività sportiva ha conquistato un raro e invidiabile palmares di successi in campo nazionale e internazionale tra quali spiccano il tricolore del F2000 TopJet e il Trofeo ACI Sport conquistati l’anno scorso» ha commentato Giuseppina Fusco, presidente di A.C. Roma consegnando il premio nella sede di Viale Cristoforo Colombo.

Il prossimo obiettivo della “migliore promessa 2019 dell’automobilismo romano”, che anche effettuato dei test premio con una Lamborghini Huracan GT a Hockenheim, è, budget permettendo, l'impegnativa Formula Regional (aperta alle F3 di livello internazionale) dove militano, tra gli altri, i piloti della Ferrari Driver Academy, di cui ricordiamo fanno parte anche Giuliano Alesi, figlio dell'ex ferrarista Jean Alesi ed Enzo Fittipaldi nipote del due volte campione del mondo brasiliano Emerson Fittipaldi.