Bagger World Cup, Granado e Gutierrèz protagonisti ad Assen: la lotta al primo titolo è sempre più aperta

Il TT Circuit di Assen incorona due protagonisti e rilancia la sfida per il titolo della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup. Nel terzo round della stagione, disputato in concomitanza con il Gran Premio d’Olanda MotoGP, Eric Granado e Oscar Gutiérrez si dividono le vittorie del weekend, lasciando il campionato più aperto che mai. A metà stagione, infatti, appena due punti separano i due contendenti: il brasiliano guida con 111 punti contro i 109 dello spagnolo.

Il weekend olandese, caratterizzato da temperature dell’asfalto superiori ai 54 °C, ha messo a dura prova piloti e moto, regalando però spettacolo fin dalle qualifiche. Granado ha conquistato la terza pole position consecutiva, confermando il proprio ottimo momento di forma.

La prima gara è stata una delle più combattute della stagione, con fino a sei piloti in lotta per il successo. Dopo una partenza complicata, Granado ha rimontato fino alla vittoria, conquistando il suo primo successo nella Bagger World Cup. Alle sue spalle hanno chiuso le due Harley-Davidson del team Niti Racing: Oscar Gutiérrez, al quarto podio stagionale, e Andrea Iannone, ancora una volta tra i protagonisti dopo il positivo adattamento alla categoria.

Domenica è arrivata la risposta di Gutiérrez. Lo spagnolo è scattato perfettamente dalla terza posizione in griglia, prendendo il comando già alla prima curva e mantenendolo fino al traguardo per conquistare la terza vittoria stagionale. Alle sue spalle Andrea Iannone ha centrato un altro secondo posto, mentre Granado ha completato il podio, risultato che gli ha consentito di lasciare Assen ancora leader della classifica generale.

Il brasiliano ha impreziosito il fine settimana anche con il nuovo record assoluto della Bagger World Cup sul circuito di Assen, fermando il cronometro sull’1’40”424 nel terzo giro di Gara 2. La velocità massima del weekend è stata invece registrata dall’italiano Filippo Rovelli, capace di toccare i 248,2 km/h durante le prove libere del venerdì.

Archiviato il round olandese, la Bagger World Cup guarda ora a Silverstone, dove dal 7 al 9 agosto si disputerà il quarto appuntamento della stagione. Con Granado e Gutiérrez separati da appena due lunghezze e una classifica sempre più corta, la corsa al titolo entra nella sua fase decisiva.