Un epilogo senza pista per chiudere una storia lunga e vincente. Francesco «Pecco» Bagnaia saluta la Ducati a Valencia senza poter salire un’ultima volta in sella alla Rossa di Borgo Panigale: il due volte campione del mondo ha annunciato di aver ricevuto lo stop dai medici a causa di un piccolo ematoma alla testa, conseguenza di una dura caduta in Qatar. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla casa bolognese per celebrare il pilota. «Ho un versamento di sangue in testa. Non siamo preoccupati, perché è molto piccolo, ma c'è il rischio di gravi conseguenze e questo ci ha negato quest'ultima opportunità di correre».

Lo stop medico e il ricordo della caduta in Qatar. La rinuncia a scendere in pista non dipende dalle condizioni del piede, che Bagnaia ha indicato come quasi ristabilito, bensì dalla prudenza imposta dai sanitari dopo il violento impatto rimediato nel fine settimana in Qatar. Pur rassicurando sul fatto che il versamento è di dimensioni ridotte e non suscita allarme, il pilota ha spiegato come il potenziale rischio di complicazioni serie abbia precluso l’ultima passerella in moto con i colori Ducati.

Lo stop dei medici: divieto a scendere in pista a Valencia per precauzione contro possibili conseguenze gravi. L'aggiornamento fisico: piede ormai prossimo al recupero, mentre il problema resta legato all'urto subito in Qatar. L'occasione mancata: niente ultimo giro ufficiale in sella alla Ducati per congedarsi dal pubblico in pista.

L’addio a Borgo Panigale e l’omaggio della Casa. Nonostante l’amarezza per il finale mancato sull’asfalto, la conferenza a Valencia ha assunto i toni di un bilancio riconoscente su un percorso iniziato ben prima dell’esordio in MotoGP con i colori del marchio. Bagnaia ha rivendicato la convinzione con cui aveva sposato il progetto di Borgo Panigale già nel 2017, definendo il cammino vissuto insieme ben superiore alle aspettative iniziali.

«I dottori hanno detto di no, il problema non è il piede, che è quasi a posto. La botta in Qatar è stata molto forte. Voglio dire grazie alla Ducati per tutto. Ho creduto tantissimo in questo progetto, fin da quando l'ho scelto nel 2017. E' molto di più di quello che avrei sognato».

Per accompagnare il saluto al due volte iridato, Ducati ha dedicato a Bagnaia un omaggio sui propri canali social e ha proiettato durante l’incontro un video celebrativo dedicato ai momenti più significativi condivisi tra il pilota e la squadra. Un commiato che chiude un capitolo centrale della storia recente del marchio emiliano, lasciando il segno del doppio titolo mondiale e di un legame costruito negli anni tra il box e il pilota.