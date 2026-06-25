Bagnaia all'Aprilia: «Ho voluto tanto questa nuova sfida». Marc Marquez: «Altri 2 anni in Ducati era quello che speravo»

«Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. Quattro anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta». Francesco Bagnaia, a Sky Sport, così ha parlato del suo passaggio all'Aprilia dal 2027. Prima, però, «bisogna finire questa stagione, mancano 13 gare e, soprattutto, ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto - ha aggiunto - Diciamo che negli ultimi cinque GP siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati. E bisogna basarsi su ciò che è successo a Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento».

Sull'altra rossa di Borgo Panigale. «Sono molto contento di rimanere per altri due anni con Ducati, era quello che speravo. L'inverno non è stato semplice dopo l'infortunio in Indonesia, ma hanno creduto in me. Mi hanno atteso e mi hanno dato la possibilità di prendere la decisione al momento giusto». Marc Marquez ha parlato così del suo rinnovo durante la conferenza stampa prima el GP d'Olanda. «Spero e penso che la mia condizione fisica mi seguirà, che gli infortuni mi daranno la possibilità di farlo. Le ultime settimane mi hanno fatto capire che sto tornando a un livello accettabile per essere competitivo. Ma vediamo, sono concentrato sul presente». Ed il presente é la gara in Olanda: «Se vinco qui domenica... questo tracciato non mi è mai piaciuto particolarmente, ho fatto fatica anche quando ero in piena forma - ha ricordato Marquez -. Vediamo come andrà giorno dopo giorno, non mi pongo limiti ma neanche obiettivi. Credo che farò un po' di fatica, ma spero che il weekend possa finire bene».