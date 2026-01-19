Bagnaia: «Alle spalle un anno impegnativo, è stato importante non mollare». Marquez carico «Mio fratello Alex primo dei rivali»

«Mi lascio alle spalle un anno impegnativo, ma che ha lasciato tanti insegnamenti»: sono queste le parole con cui Francesco Bagnaia inizia il suo intervento a Campioni in Pista, la presentazione del Ducati Lenovo Team, appuntamento ormai fisso a Madonna di Campiglio. All'avvio della suo stagione numero sei in Ducati, il desiderio di tornare in sella non manca. «La mia voglia è di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP - ha detto il pilota italiano del Ducati Lenovo Team - È stato importante andare fino in fondo, senza mollare, affrontare ogni situazione e fare tesoro di ogni esperienza. La stagione 2026 avrà un valore particolare: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell'anno della celebrazione del centenario di Ducati e con una livrea davvero d'impatto». Poche ma precise le considerazione sulla nuova GP26. "È la miglior moto che ho mai avuto modo di guidare e la livrea è molto bella».

Marc Marquez, da Campiglio, guarda al futuro imminente parlando dei suoi rivali più diretti, ma anche al 2027 quando cambieranno le regole della MotoGp: «Chi mi aspetto che possa tenermi testa? Il primo è Alex, mio fratello. Ha fatto secondo l'anno scorso, rispondo seguendo la classifica. Dopo metto Pecco, che è due volte campione del mondo e in Giappone ha fatto vedere il suo potenziale. E c'è anche l'Aprilia, che ha finito molto forte con Bezzecchi e sarà difficile da gestire. Il 2027? Ducati è la mia prima opzione, stiamo parlando».

Carico in vista della prossima stagione anche Bagnaia in sella ad una Ducati (per l'ottava anno fra team Pramac e ufficiale) animata dalla voglia di primeggiare ancora per allungare la sua straordinaria striscia di successi, con gli ultimi 4 titoli piloti e 6 costruttori vinti di fila, per celebrare al meglio il centenario della casa bolognese: «Il nuovo 'rosso centenario' è bello, la livrea mi piace molto. Finito il mondiale 2025 ho preso dei giorni di vacanza, poi ho iniziato a lavorare per arrivare al meglio nella nuova stagione. La fame di stare lì davanti. - ha concluso - mi spingerà molto, l'anno scorso l'ho sofferta parecchio questa cosa e sarà la benzina che mi porterà avanti. Futuro? Penso solo a iniziare bene l'anno ma sono estremamente tranquillo».