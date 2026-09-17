Bagnaia chiude le polemiche sul fuori onda, le parole con Di Giannantonio prese “fuori contesto”

Frasi «fuori contesto, completamente». Francesco Bagnaia ha spiegato così, rispondendo ad una domanda di Sky Sport, il fuori onda di sabato scorso, a Misano. Parlando con un Fabio Di Giannantonio che non si capacita delle sue difficoltà in Ducati e gli suggerisce di passare ad un certo tipo di configurazione della moto, Pecco risponde «non me lo permetteranno». «Se si prendono le mie interviste, ho sempre detto del supporto che ricevo» dal team, «quindi é stato solo un modo per creare polemica, inutilmente - ha aggiunto il pilota torinese, che l'anno prossimo correrà con l'Aprilia -. All'interno del box sappiamo come stiamo lavorando. Il fuori onda é stato preso fuori contesto, manca una parte. Quindi parliamo del nulla». Guardando al GP d'Austria che si corre nel fine settimana, «in questo momento c'é bisogno di un po' di leggerezza e per trovarla devo cercare di guidare più rilassato», ha concluso.