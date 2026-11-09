Bagnaia è rientrato in Italia e tranquillizza, «Sto bene. tornerò subito». Ora l'operazione per ridurre la doppia frattura

Francesco Bagnaia è partito nel pomeriggio di ieri dal Qatar per rientrare in Italia dove sarà operato, tra oggi e martedì, per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro riportata nella caduta di sabato durante la gara Sprint sul circuito di Losail. Lo ha fatto sapere il team Ducati, mentre il pilota piemontese si è fatto vivo sui social per tranquillizzare i tifosi. «Sto bene. tornerò subito, ragazzi! È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me», scrive 'Pecco'.

«Purtroppo, a volte, per quanto cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che possa fare. Grazie a tutti per i vostri messaggi», conclude il suo messaggio Bagnaia, che ieri stava lottando per il podio quando è stato tamponato dallo spagnolo Fermin Aldeguer ed è stato sbalzato dalla moto per ricadere violentemente sull'asfalto e rotolare fino alla ghiaia della via di fuga. Una caduta impressionante che ha fatto temere conseguenze gravi, tanto che la gara, poi vinta da Marc Marquez, è stata interrotta con bandiera rossa per permettere i soccorsi. Gli esami hanno riscontrato solo le fratture al piede e dopo l'operazione Bagnaia potrebbe quindi tornare in pista già per la prossima tappa del Mondiale, il Gp del Portogallo nel weekend del 20-23 novembre.