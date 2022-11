Bagnaia: «Questa è stata la gara più dura della mia vita, ma ora sono felice. Con Ducati abbiamo fatto qualcosa di storico»

“Pecco” Bagnaia è diventato campione del mondo nella MotoGP insieme alla Ducati al termine di una gara difficle fatto dii grande attenzione, che puntava esclusivamente al risultato finale, soprattutto senza correre rischi inutili. Il suo rivale Fabio Quartararo, che doveva compiere una vera e propria impresa al limite dell’impossibile (recuperare 23 punti in classifica, vincendo il Gp e sperando di un arrivo di Bagnaia non meglio di 15 posto), non è mai stato veramente in corsa a Valencia, soprattutto dopo la bagarre con Bagnaia nei primi giri della gara, viaggiando stabilmente nella quarta posizione da cui è partito e che si è portato fino alla bandiera a scacchi. Alex Rins e la sua Suzuki hanno dominato la gara, dalla pole position fino al termine.

Dopo la conquista del titolo un'esplosione di emozioni ed i festeggiamenti sulla pista davanti ai tifosi, poi ai box e nel paddock col team Ducati. Pecco non riesce a trovare le parole, pochi minuti dopo essere arrivato al box al termine della gara è ancora sopraffatto dall'emozione: «È bellissimo, è stato fantastico. Questa è stata la gara più dura della mia vita. Il mio obiettivo oggi era arrivare nei primi cinque, ma dopo qualche giro ho cominciato a soffrire tantissimo all’anteriore della moto, era diventata quasi impossibile da controllare. Ma sono molto felice. Un’emozione unica, abbiamo lavorato tanto per arrivarci ed è andata bene».

«Una pagina di storia? Al momento non ci penso. Ma so che con la Ducati abbiamo compiuto qualcosa di veramente grande, di cui andare orgogliosi». Così Francesco Bagnaia, terzo italiano campione del mondo in sella a una moto italiana, e primo dopo Giacomo Agostini nel ‘72, commenta così la sua impresa. «Ora non realizzo, ma con calma, nei prossimi giorni, penserò anche alla pagina di storia...».