Bagnaia in Aprilia dal 2027, già impazza il mercato piloti. Mentre i Marquez dominano i test a Buriram

Il Mondiale 2026 della MotoGp non è ancora cominciato e già si parla di mercato nel paddock di Buriram, in Thailandia, dove si corrono gli ultimi test pre-campionato e dove il prossimo weekend prenderà il via la stagione. Le prime indiscrezioni riguardano un pezzo da novanta della Ducati ufficiale, ovvero il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia, che, in base ai rumors, nel 2027, l'anno della rivoluzione tecnica per il Circus delle due ruote, dovrebbe accasarsi in Aprilia affiancando Marco Bezzecchi che oggi ha chiuso le prove con il quarto tempo. A guidare la penultima giornata di test ufficiali a Buriram in vista della prima bandiera a scacchi della stagione sul circuito nel nord della Thailandia è stato Alex Marquez, l'unico vero rivale per il Mondiale lo scorso anno del fratello Marc che oggi ha chiuso con il secondo crono davanti alla Ducati di Franco Morbidelli. Quarta l'Aprilia di Bezzecchi che ha mostrato un ottimo passo gara, mentre è solo decima l'altra Ducati ufficiale di Bagnaia che i ben informati ai box di Buriram vedono già come compagno di squadra del pilota riminese nel 2027.

E Bezzecchi a precisa domanda sulla questione ha risposto così: «Puoi affiancarmi chi vuoi, non mi importa». Poi il pilota del team di Noale ha parlato della sua prestazione: «Il primo giorno di test è andato abbastanza bene - ha spiegato il pilota Aprilia - mancano ancora un po' di cose da provare, ma siamo a buon punto. Questa pista è molto diversa dalla Malesia e, di conseguenza, anche le sensazioni sono differenti. Stiamo continuando a lavorare su diversi nuovi elementi, quindi non è ancora semplice valutare con precisione il nostro livello, ma stanno emergendo indicazioni molto positive e continueremo a seguire questa direzione di lavoro».

Lo sbarco di Bagnaia in Aprilia dovrebbe portare la Ducati, dopo l'imminente annuncio del rinnovo di Marc Marquez, ad affiancare al campione del mondo spagnolo Pedro Acosta, mentre un altro iridato, il francese Fabio Quartararo, dovrebbe approdare alla Honda che proprio oggi ha dato segnali di crescita con Johann Zarco e Joan Mir, rispettivamente quinto e settimo, confermandosi come una possibile sorpresa in positivo per la prossima stagione. Problemi invece per la Yamaha: nessun pilota della scuderia di Iwata è sceso sotto il secondo di distacco dal migliore. Emblematico il gesto di Quartararo (18/o), che le telecamere avrebbero immortalato fare il dito medio alla sua moto M1, segno che i problemi tecnici non sono ancora risolti nonostante i guasti al motore siano stati identificati.