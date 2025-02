Bagnaia e Marquez soddisfatti dei test della Gp25. Pecco: «Oggi non contavano i tempi, abbiamo fatto un bel lavoro»

Soddisfatti ma senza esagerare. Pecco Bagnaia e Marc Marquez non si sbilanciano al termine dei test ufficiali di Sepang. «Oggi guardare i tempi è sbagliato, però ho visto tanti piloti provare già il time attack perché la pista era in buone condizioni. Non abbiamo così tante gomme per fare i giri che vogliamo, infatti mi sono fermato a 45 giri per averne di più nei prossimi giorni che saranno più importanti», ha spiegato l'italiano. «Era importante fare una scrematura di tutto il pacchetto ed è stato fatto un bel lavoro. La fortuna è che Marc ha fatto diversi giri anche con la GP24, questo ci dà sicuramente più dati da analizzare e al momento mi sento abbastanza bene con la '25. Mi sembra che abbia una bella erogazione ed è una moto molto morbida, però in frenata al momento non è al pari della '24 che era il suo punto forte, stiamo lavorando su quello e cerchiamo di migliorare entro fine test», ha aggiunto.

«Il motore funziona molto bene, però purtroppo la frenata della GP24 era estremamente positiva mentre su questa moto si fa un po' di fatica. Però la fortuna di avere lo stesso feeling con Marquez aiuta tanto e abbiamo fatto un bel lavoro. Domani proveremo il telaio nuovo, è stato già provato a Barcellona e Misano lo scorso anno e ha sempre funzionato bene», ha concluso il pilota piemontese. Sulla stessa linea d'onda anche lo spagnolo che ha percorso 9 giri in più: «Ho avuto un buon feeling sin dal principio. Mi sono sentito molto a mio agio sin dal primo giro e questo mi ha aiutato a essere preciso nel feedback. Oggi abbiamo iniziato a lavorare soprattutto sul motore». «I miei commenti sono stati positivi - ha aggiunto Marquez - molto simili a quelli di Pecco. Entrambi avevamo una sensazione un po' strana ad un certo punto della curva. Ma sono rimasto molto sorpreso dalla dinamica problema-reazione lo stesso giorno. Questo ha poi reso il lavoro più facile già al pomeriggio».

