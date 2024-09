Bagnaia: «Non ho nulla di rotto, non è vero che Alex Marquez non mi ha visto»

«Ho male alla spalla sinistra, ma non è rotta. Non è vero che Alex non mi ha visto, mi è venuto addosso pieno. Ora facciamo un bel lavoro a casa per arrivare a Misano in forma». Lo ha detto 'Pecco' Bagnaia a Sky dopo il Gp di Aragon in cui è stato coinvolto in un incidente con Alex Marquez. «Non mi ha guardato in faccia. Sono situazioni spiacevoli, non è vero che non mi ha visto. Ho sentito che ha dato un colpo di gas e mi è venuto addosso. Stavo recuperando, stavo venendo su forte. Quando uno ti prende in pieno in questo modo chiede scusa», ha aggiunto Bagnaia.