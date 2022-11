Bagnaia al Quirinale ricevuto da Mattarella: «Orgoglioso di vittoria con moto italiana»

«Ringrazio il Presidente, per noi è un vero onore personale e professionale. Il titolo piloti ci rende orgogliosi e vincerlo da italiano e con una moto italiana ci rende ancora di più orgogliosi. Un risultato frutto di tanto lavoro». Così il campione del mondo della MotoGp Francesco Bagnaia ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Siamo riusciti ad essere il punto di riferimento del campionato - ha detto il pilota Ducati - con record podi e pole. A Valencia ho coronato mio sogno, portando con orgoglio la bandiera italiana. In pista ci siamo noi, ma i risultati importanti si ottengono con la squadra».

«Voglio farvi i complimenti e ringraziare Bagnaia per questo successo. Questo testimonia quanto entusiasmo abbia raccolto la vostra impresa tra i cittadini italiani. Ancora una volta ci incontriamo non per merito mio ma dei campioni, ci sarà sempre posto al Quirinale per celebrare i vostri successi». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il campione del mondo della MotoGp Francesco Bagnaia.