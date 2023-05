Bagnaia si frattura la caviglia, “ma al Mugello ci sarò”. Il pilota Ducati annuncia l’esito delle lastre dopo caduta a Le Mans

Francesco Bagnaia ha una frattura alla caviglia destra, ma l’infortunio non gli impedirà di correre al Mugello il Gp d’Italia, il prossimo 11 giugno. Lo ha annunciato lo stesso pilota della Ducati, campione del mondo in carica e leader dell’attuale mondiale MotoGp, dal suo profilo twitter. «Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra - scrive ‘Peccò -. Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo medico presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato una parziale frattura ossea dell’astragalo. »Questo non comprometterà la mia partecipazione al Gran Premio del Mugello tra tre settimane - conclude -. In questo periodo di pausa lavorerò per arrivare al 100% al mio Gran premio di casa«.

Così il campione del mondo proverà, con tutte le difficoltà del caso, l’impresa dell’anno scorso, quando vinse, davanti a Quartararo e a Aleix Espargaro, e l’ad della Ducati Claudio Domenicali lo definì » il Pinturicchio, perché sulla moto ha un’eleganza straordinaria, poi quando diventa anche efficace ci divertiamo ancora di più«. Paragone che poi era piaciuto molto allo stesso Bagnaia in quanto ‘Pinturicchiò era stato soprannominato Alex Del Piero dall’Avvocato Agnelli e l’iridato delle moto non ha mai nascosto il proprio tifo calcistico per la Juve. Successivamente l’iridato aveva regalato il casco della sua vittoria in Toscana al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva apprezzato. Ora sarà un’altra storia, ‘Peccò rischia di scontare l’handicap fisico ma ogni caso vuole dare spettacolo su un circuito celebre per complessità delle curve, e quindi teatro di spettacoli motociclistici incredibili, e di certo tra i più amati dagli appassionati.