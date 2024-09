Bagnaia si scusa con Marquez jr: «Guardiamo avanti». Pilota Ducati ricuce con Alex dopo caduta Aragon

Aragon è alle spalle così come le polemiche: Francesco Bagnaia, che pure aveva avuto parole durissime verso Alex Marquez, protagonista della caduta che lo ha messo fuori gioco, a Misano chiude ogni polemica e si scusa con il collega. «Chiedo scusa ad Alex per le parole molto forti nell'intervista post gara - esordisce il torinese nella conferenza stampa che apre il week end di gare - Guardando la telemetria le cose erano peggiorate ma le parole sono state troppo forti. Non volevo dire che mi avesse fatto cadere intenzionalmente, ma che la sua difesa era stata troppo aggressiva. A livello fisico non sono al 100%, ho tanto dolore a spalla, clavicola e collo, ma proveremo a essere pronti. È il mio week end di casa ed è sempre fantastico correre qui davanti a questa gente».

«A volte la rabbia ti porta a dire cose che non pensi - ha aggiunto Bagnaia - Lui è venuto nel nostro ufficio per scusarsi. Ed è finita lì. Siamo due piloti e abbiamo due punti di vista diversi. Ora guardiamo avanti. Quando ho maturato le scuse ad Alex? La sera stessa, con meno rabbia. Per me è stato normale che non l'avesse fatto apposta. Chiedo scusa per le mie parole, perché penso fossero molto forti. Ho comunque apprezzato che sia venuto a chiedermi scusa. Per me è chiusa lì, è finita con una stretta di mano». Archiviato il gran premio di Aragon e i suoi veleni, Bagnaia è chiamato a guadagnare punti per avvicinare il leader del motomondiale Jorge Martin.

«Abbiamo perso tanti punti ad Aragon, sarà importante fare bene qui - prosegue il campione del mondo in carica - Darò il massimo per recuperare qualche punto ma, se non ci riuscissi, cercherò di perderne il meno possibile. Finché è aritmeticamente possibile non bisogna guardare a quanti piloti sono in lotta per il titolo. Per ora la corsa è a 4». Bagnaia parla poi delle su condizioni fisiche dopo l'incidente di Aragon: «Non sento di poter muovere il mio corpo come vorrei, ho avuto 170 kg sulla spalla e l'impatto è stato forte. Sono stato fortunato a non rompermi nessun osso, ma i legamenti stanno soffrendo un po'", poi parlando dei due gp consecutivi a Misano aggiunge: «Non sarà semplice per nessuno avere due weekend sullo stesso circuito. Di sicuro per le mie condizioni sarà più facile il secondo. Pressione? Nessuna, sarà grandioso essere qui, anche per i tifosi italiani». Alex Marquez incassa le scuse del rivale: «Ho apprezzato le scuse, anche se il danno alla mia persona e al mio team era già stato fatto. - dic - Ma voglio guardare avanti, è il weekend di casa del team e abbiamo bisogno di risultati.

Dobbiamo essere concentrati» Dopo aver ritrovato la vittoria Marc Marquez non si accontenta: «Il mio obiettivo minimo per la stagione l'ho centrato ad Aragon, ora continuiamo a lavorare - dice in conferenza - Voglio usare quell'iniezione di fiducia per continuare a migliorare. Vorrei ricominciare qui ritrovando le stesse sensazioni che avevo per esempio anche al Red Bull Ring. So che ad Aragon c'erano delle condizioni particolari, ma in questo GP i miei avversari saranno molto veloci. Proveremo a stare loro vicini».