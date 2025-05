Bagnaia, a Silverstone sono sempre andato a podio negli ultimi 3 anni. Marquez, anche qui dovrò usare bene la testa

«Partiamo dal presupposto che fare meglio di Le Mans é facile». Francesco Bagnaia, intervistato da Sky Sport, ha ritrovato il sorriso dopo il pessimo fine settimana francese. «Questa é una pista dove negli ultimi tre anni sono sempre andato a podio» ha ricordato il pilota della Ducati ufficiale, parlando di Silverstone. «Le condizioni meteo dicono che farà piuttosto freddo, più di quello che ci saremmo aspettati. Quindi per le gomme sarà un po' diverso. Dovremo identificare subito un setup che mi possa aiutare. Bisognerà adattarsi, questa è una pista diversa dalle altre dal punto di vista dei carichi. E poi ci sarà da trovare il mio feeling».

Silverstone «storicamente non é tra le piste dove ho vinto di più in passato. Anzi due volte ho perso la gara all'ultima curva. E poi mi aspetto Alex e Pecco molto forti. Devo usare bene la testa». Marc Marquez a Sky Sport ha parlato del prossimo appuntamento del mondiale MotoGP, che nel fine settimana fa tappa in Inghilterra. «L'aspetto più importante é rimanere concentrato» ha aggiunto. Marquez non ha poi voluto commentare la notizia secondo la quale Jorge Martin avrebbe deciso di lasciare in anticipo l'Aprilia: «Non dirò niente perché non so se é vera. Lui non ha parlato. Aprilia ha fatto un comunicato stampa, ma deve parlare Jorge, é lui il protagonista».