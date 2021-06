Baku, le pagelle del Gp: Seb in versione amarcord. Sainz e Bottas bocciati, un weekend da dimenticare

VETTEL 9,5

Si è rivisto il Vettel degli anni d’oro. Veloce, consistente, opportunista. Nove posizioni recuperate con un’infinità di sorpassi. Non saliva sul podio da 7 mesi. Adesso che ha trovato confidenza con l’Aston Martin può essere un imprevisto.



PEREZ 9

Era sulla graticola per le sue scarse prestazioni ma si è riscattato completamente. Ha tenuto dietro Hamilton per 34 giri facendo quello per cui è stato preso: portare via punti iridati alla Mercedes per aiutare la Red Bull nel mondiale Costruttori.



VERSTAPPEN 9

Il ritiro per una colpa non sua non oscura il fatto che stava dominando e avrebbe preso un vantaggio enorme nel mondiale. Ma almeno il destino (sotto forma dell’errore di Hamilton) gli ha ridato quel che la gomma esplosa gli aveva tolto.



GASLY 8,5

Un podio strappato coi denti con un controsorpasso da brivido su Leclerc e un testa a testa affiancato alla Ferrari per tre curve di seguito dove ha tirato davvero fuori gli attributi.



HONDA 8

Fateci caso: ci sono due vetture motorizzate Honda sul podio. I giapponesi a fine anno si ritireranno ma non lo faranno da sconfitti.



LECLERC 7

Una pole position da brivido, due giri in testa poi è pian piano a affondato perché la Rossa in assetto gara non è competitiva per il podio. Ha perso due duelli “pesanti” contro Vettel e Gasly, ma almeno col 4° posto ha riportato la Ferrari davanti alla McLaren nel Costruttori.



ALONSO 7

Quando conta l’esperienza, il vecchio leone torna a ruggire. Nella mini-gara finale si è fatto largo a spallate facendo quattro sorpassi in due giri ìper strappare il 6° posto.



SAINZ 5

Stavolta ha proprio deluso. Un dritto in qualifica, un dritto in gara e pure uno svarione nella mini-corsa finale dove poteva recuperare posizioni. Gli sono mancate lucidità e concentrazione per tutto il week end.



HAMILTON 4

Un errore grossolano che pesa su un 7 volte iridato. Ma il suo sbaglio non è stato la frenata ritardata, quanto l’essersi dimenticato di disattivare dopo il via il bottone che sposta il ripartitore di frenata che gli serviva per scattare meglio al via.



BOTTAS 3

Fuori dai punti e in piena crisi di guida e mentale. C’entra forse il fatto che la Mercedes gli ha comunicato che non lo terrà nel 2022?