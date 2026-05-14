​Barilla presenta la nuova pasta ispirata alla Formula 1 a TuttoFood

Una monoposto composta da pacchi di pasta costruita ad hoc per festeggiare il nuovo formato ispirato alla Formula 1. È il modo con cui Barilla accoglie i propri ospiti a TuttoFood, impreziosendo la partnership già esistente con il Circus. 'Gran Ruote', già presentata in occasione del Gran Premio di Miami del 4 maggio, sbarca così sul mercato italiano: la forma a cerchio prende spunto dagli pneumatici delle monoposto per catturare in maniera più efficace il sugo. La pasta, proprio come un'automobile, punta molto sulla performance, sulla velocità, pronta al dente in appena 6 minuti, e sulla affidabilità, non scuocendo appena uscita dalla pentola.

"È un modo per rendere concreta e tangibile - spiega Annalisa Achilli, Pasta Barilla & Emiliane Marketing Associate Director - la partnership tra due brand iconici come Barilla, che mette in questo nuovo formato la sua creatività culinaria, e Formula 1 con l'attenzione alla prestazione e al dettaglio. Quindi un nuovo prodotto per reinterpretare il concetto classico di ruote ed elevarlo con un design ancora più distintivo, una texture ancora più ruvida e un'esperienza di gusto che porta l'emozione della pista in tavola». Tra le novità proposte a TuttoFood, Barilla al Bronzo introduce anche i 'Riccioli', studiati per imitare le forme della natura: qui la biomimetica coniuga estetica e biofunzione, il design culinario si mette al servizio del gusto.