Barum Czech Rally Zlín, il Campionato Europeo si esibisce in casa della Skoda

Il Barum Czech Rally Zlín è una delle “classiche” del campionato europeo rally, ed è la gara di casa della Skoda, vanto dell’industria della Repubblica Ceca, con Jan Kopecky, il pilota simbolo del brand che vanta un record con 11 vittorie. Tra gli italiani da ricordare Enrico Bertone autore di una tripletta a metà anni novanta e Renato Travaglia primo due volte nella gara ceca in occasione delle sue campagne europee. Scorre nella regione della Moravia, attorno alla città di Zlìn, su fondi prevalentemente in asfalto.

L’edizione 2006 vale quale quinta prova del FIA ERC , con 106 iscritti. Presenti, oltre all’evergreen Kopecky tutti candidati al titolo dal finlandese Suninen al polacco Marczyc, che è il campione in carica. La pattuglia tricolore è particolarmente motivata, Andrea Mabellini e Virginia Lenzi con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale vanno all’attacco per raggiungere la vetta della classifica europea, distante solo 23 punti.

Davide Pesavento e Alessio Angeli difendono la leadership nello Junior ERC e in ERC4 con la Lancia Ypsilon Rally4 HF . Francesco Dei Ceci riparte dalle buone prestazioni ottenute in Polonia con Christian Vizzaccaro alle note-Nello Junior ERC e in ERC4 attacco a 4 Lancia Ypsilon Rally4 HF con Sandrin – Dal Maso e Dallapiccola – Mattucci a completare lo schieramento.

Il via venerdì con la suggestiva ed iconica SSS1 Zlín di 9,5ntekm in notturna nella principale città della regione della Moravia a 300 km dalla capitale Praga. Sabato 15 agosto due loop di tre prove speciali Pohořelice (12,51 km), la lunga Troják (25,59 km) e Bunč (18,04 km) che impegneranno gli equipaggi per 121,85 km di prove speciali. domenica altre 6 prove speciali con il loop Pindula (18,01 km), Semetín (11,34 km) e Kateřinice (12,62 km) che completeranno il rally ceco.