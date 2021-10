Basso campione con una gara d’anticipo. Con la sua Skoda Fabia R5 Evo trionfo al 39° Rally Due Valli e titolo tricolore assoluto

VERONA - Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, Skoda Fabia R5 Evo, si sono aggiudicati il 39° Rally Due Valli, ed il titolo tricolore assoluto con una gara di anticipo rispetto alla regolare conclusione del Campionato Italiano Rally Sparco. Alle loro spalle si sono piazzati Stefano Albertini e Danilo Fappani, Skoda Fabia R5 Evo, che oltre al secondo posto si sono aggiudicati anche la serie tricolore riservata agli specialisti dei rally su asfalto, il CIRA. Fuorigioco Fabio Andolfi, il pilota di ACI Team Italia su Skoda Fabia R5 condivisa con Stefano Savoia, fermo dopo aver staccato una ruota, e di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto sulla Hyundai i20 N Rally2, finiti fuori strada.

Il risultato di Verona non fa una piega. Come testimoniano quattro titoli italiani, due campionati europei e tanto altro ancora “Giando” è un pilota veloce e concreto che a quarantotto anni – li compirà venerdì, auguri – dopo un’intensa carriera, che avrebbe meritato uno sbocco deciso anche ai massimi livelli internazionali, si conferma vincente. Il campionato italiano, orfano da tempo immemorabile di un costruttore nazionale, è quasi un monomarca Skoda che con centinaia di vetture che gareggiano in tutta Europa non solo si autofinanzia il reparto Motorsport e fa pubblicità ai suoi prodotti, ma riceve un feedback continuo che consente di migliorare ed evolvere la Fabia R5 rendendola ancor più vincente. In queste condizioni conta il preparatore e conta il pilota per fare la differenza, considerato anche il ridotto chilometraggio regalo del COVID, che si traduce in distacchi di pochi secondi. Ed è qui che emerge Basso che sa anche costruirsi il “pacchetto” migliore sia pure con fatica per l’eterno problema di budget. Quest’anno il pilota trevigiano portacolori della Movisport ha corso con la Skoda della Delta Rally “Pensa sono a pochi chilometri da casa mia e non avevamo mai avuto occasione di correre insieme”. Un abbinamento azzeccato…

Dal campionato esce ingigantito anche Stefano Albertini. Il bresciano che a suo tempo s’era segnalato come uno dei giovani più interessanti, s’è dedicato più recentemente al campionato italiano CIWRC, che ha vinto due volte. Quest’anno ha voluto concentrarsi sul Campionato Sparco sia pure con un programma limitato alle gare su asfalto che ha dato i suoi frutti con il titolo CIRA, la vittoria nel suo 1000 Miglia e il ruolo di alter ego di Basso. Considerando che anche Stefano è un pilota maturo, ci si chiede: e i giovani? A Verona al terzo posto è arrivato “Tommi” Ciuffi. E’ un “under 25”, figlio d’arte, uno che ci crede e va forte. Lo aspettiamo…

CLASSIFICA ASSOLUTA 39^ Rally Due Valli: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia) in 1:02'04.0; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 7.0; 3. Ciuffi-Gonella (Skoda Fabia Evo) a 38.7; 4. De Tommaso-Ascalone (Citroen C3) a 59; 5. Scattolon-Bernacchini (VW Polo) a 2'14.0; 6. Von Thurn und Taxis-Bernhard (Volkswagen Polo) a 2'18.2; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia Evo 2) a 2'28.4; 8. Rusce-Paganoni (Skoda Fabia Evo 2) a 2'49.4; 9. Dall’Era-Mometti (Skoda Fabia) a 3'25.8; Dedo-Salgaro (Renault Clio N5) a 5'14.1

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR SPARCO: 1. Basso 111pt; 2. Andolfi 75,50pt; 3. Crugnola 67,50pt; 4. Albertini 66pt; 5. Breen 57,50pt; De Tommaso 38pt; Ciuffi 37pt

CLASSIFICA CIR ASFALTO: 1. Albertini 92pt; 2. Andolfi 84,50pt; 3. Scattolon 76pt; 3. 4. De Tommaso 76pt; 5. Ciuffi 75pt; Scattolon 74pt

CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: 1.Skoda 193,50pt; 2.Hyundai 110,50pt; 3.Volkwagen 51,00pt; 4.Citroen 34,50pt.

CLASSIFICA CIR 2 RUOTE MOTRICI: 1.Nucita 61,5pt; 2.Lucchesi Jr. 59,5pt

CLASSICA CIR COSTRUTTORI 2 RUOTE MOTRICI: 1.Peugeot 177 pt; 2.Ford 143pt; 3.Renault 139,50pt