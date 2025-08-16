Basso-Crugnola, nel Rally del Lazio la sfida s'infiamma per il Campionato Italiano

Il penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025 porta per la prima volta la massima serie tricolore sulle strade del basso Lazio e promette l'ennesima sfida tra Giandomenico Basso e Andrea Crugnola che potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione del titolo tricolore L’evento, organizzato da M33 e Max Rendina in collaborazione con la World Events Racing coordinata da Emiliano Cardillo ha seguito tutte le tappe di crescita arrivando in cinque edizioni a meritare la promozione nella massima serie italiana.

L’itinerario di gara 2025 sarà caratterizzato da 12 prove speciali, oltre 110 chilometri cronometrati e due tappe molto interessanti seppur diverse tra loro. Il rally si correrà nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 settembre con lo shakedown a Pico e la cerimonia di partenza in Corso della Repubblica a Cassino nella giornata di giovedì 11. La prima tappa (venerdì) comprende 6 prove speciali, 3 da ripetere per due volte. “Pico” (2.25km) sarà la Power Stage televisiva, utilizzata anche come shakedown. Torna la “Itri” allungata a 11km netti, mentre prova completamente nuova sarà la “Falvaterra” (6.03km) che chiuderà entrambi i giri. Il Parco Assistenza “Technical Service” sarà al Centro Commerciale Panorama e in Piazza Miranda a Cassino, mentre il riordino di fine giornata sarà a Piazza Labriola.

Domenica seconda frazione, con altre 6 speciali. Svetta l’attesa “Viticuso” (13.6km) una delle prove speciali più belle del campionato con il suo paesaggio lunare e lo sviluppo molto tecnico che in questi anni è diventato sinonimo del Rally del Lazio. Sarà l’unica prova ad essere ripetuta per tre volte, mentre la “Terelle” con i suoi 14.65km sarà la più lunga della gara e sarà utilizzata per due passaggi. A completare il programma, il terzo giro su “Pico-Cledan” nuovamente in diretta televisiva. L’arrivo, in Piazza della Repubblica a Cassino, è in programma dalle 19:15.