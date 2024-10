Basso rimonta e cala il pokerissimo al 71° Rallye Sanremo. Crugnola e Campedelli sul podio

Finale di Ciar Sparco 2024 incandescente: Basso-Granai vincono in Liguria e la spuntano su Campedelli-Canton per il 2° posto nella classifica assoluta dietro ai già Campioni Italiani Rally Crugnola-Ometto, secondi a Sanremo. Dopo che la prima giornata si era chiusa con Andrea Campedelli-Tania Canton al vertice della classifica grazie a una tripletta di successi nelle prove di giornata, la seconda tappa iniziava con il successo di Crugnola nella corta prova di Montalto, seguita dalla speciale di Carpasio, interrotta anzitempo a causa dell’incidente di Federico Gangi-Fabrizia Pons, secondi a partire in speciale con la loro Škoda ferma in mezzo all’asfalto, situazione che costringeva Paolo Andreucci e Rudi Briani a scartare fuori strada per non colpire la vettura del savonese. La seconda tappa entrava nel vivo con la successiva Calderara quando era Basso a imporsi, passando al comando della gara superando in classifica generale Campedelli per appena 5/10.



Il secondo passaggio sulle prove vedeva Crugnola confermarsi re della speciale di Montalto, con nuovo sorpasso di Campedelli ai danni di Basso per appena 3/10. Quindi la lunga Carpasio-Rezzo di 21,02 km che registrava il grande attacco di Basso ai vertici della classifica, lasciando a 1”6 Crugnola e a ben 10” netti Campedelli. La classifica per il podio dell’assoluta iniziava a prendere forma, con Basso che prendeva il comando della situazione con un vantaggio di 9”6 su Campedelli, avvicinato da Crugnola, su cui vantava, ormai solo 6/10. Nella prova finale era Crugnola a imporsi con 8/10 su Campedelli e 2”4 su Basso che controllava la situazione e andava a conquistare il suo quinto successo a Sanremo. La prestazione di Crugnola a Calderara consentiva al varesino di superare in classifica assoluta Campedelli, risultato che regalava a Basso la seconda piazza assoluta nel CIAR.

CLASSIFICA FINALE RALLYE SANREMO: 1. Basso-Granai (Toyota Gr Yaris Rally2) In 1:18'22.4; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3) +7.8; 3. Campedelli-Canton (Skoda Fabia Rs) +8.0; 4. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs) +1'08.4; 5. Signor-Michi (Toyota Gr Yaris Rally2) +1'43.5; 6. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS) +1'49.3; 7. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia RS) +2'48.7; 8. Sartor-Mattucci (Skoda Fabia RS) +3'14.0; 9. Chentre-Boglietti (Skoda Fabia Evo) +3'15.9; 10. Santini-Barsotti (Skoda Fabia) +4'14.6

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Crugnola-Ometto 121,5pt; 2. Basso-Granai 87,5pt; 3. Campedelli-Canton 86; 4. Signor-Michi 42pt; 5. Avbelj 47,5pt; 6. Scattolon-Zanni 30,5pt; 7. Mabellini-Lenzi 34,5 pt; 8. Daprà 24,5pt; 9. Nucita-Pollet 22,5pt; 10. Sartor 11,5pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Doretto 84pt; 2. Dei Ceci 82pt; 3. Ricciu 57pt; 4. Zanin 60,5pt; 5. Lorallini 35,5pt.

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Pisani-Moriconi 82,5pt; Cogni-Brachi 76,5 pt; 3. Lucchesi 61 pt; 4. Di Pietro 47,5pt; 5. Vigliaturo 44,5 pt