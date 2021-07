Basso vince il Rally Roma Capitale. Una foratura di Crugnola ha spalancato le porte del successo al pilota dell Skoda Fabia

Gara vera, spettacolare, durissima. Il Rally di Roma Capitale non ha fatto sconti e ancora una volta si è confermata appuntamento al top sia per il campionato europeo sia per il campionato italiano rally. In effetti è stata la gara degli italiani Andrea Crugnola campione 2020 come per incanto ha ritrovato il passo migliore sulle strade intorno a Fiuggi. Dopo aver primeggiato a Caracalla, ha dettato legge nella prima tappa. Ma, in agguato c’era il solito Gian Domenico Basso, qui vincitore nel 2019. Così, quando nella seconda piesse di domenica Crugnola ha forato perdendo una trentina di secondi, “Giando”, inesorabile, è passato in testa e ha brillantemente mantenuto la testa della gara fino al termine. La vittoria a Fiuggi assicura a Basso il primo posto nella classifica del campionato italiano, davanti a Fabio Andolfi, sesto al traguardo, ma terzo tra gli italiani.In effetti, Basso e Crugnola hanno oscurato la corsa dei protagonisti dell’ERC. Sfortunato Lukyanuk, attardato Gryazin, i punti europei vanno all’ungherese Norbert Erczig che ha preceduto lo spagnolo Efrem Llarena.

Dunque, anche questa edizione della gara romana va in archivio con un grande successo. E’ sicuramente il rally più affascinante tra quelli validi per l’europeo e senza mezzi termini ci si chiede se può avere chance mondiali. Diciamo che le basi sono solide, l’organizzazione all’altezza, le prove su asfalto hanno una loro personalità. Per il WRC entrano in gioco altri parametri, e soprattutto budget molto, molto importanti. Ciò non esclude nulla. Intanto in caso di forfait delle gare più lontane, il Roma Capitale è sempre pronto a raccogliere la sfida…

"È davvero molto difficile poter riassumere in poche righe le tante emozioni che abbiamo vissuto in questo weekend - ha commentato Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale - Credo che possiamo sostenere con orgoglio di avere organizzato un'edizione davvero spettacolare ed unica. Aver portato le vetture in prova speciale alle Terme di Caracalla resterà un punto fermo nella storia del Rally di Roma Capitale e della città di Roma. Anche quest’anno abbiamo avuto un ritorno mediatico importantissimo con visibilità su tutte le maggiori televisioni nazionali e locali, sui quotidiani, sui magazine, sul web e sui social, non solo concentrato sulla parte sportiva ma anche sul fondamentale aspetto legato all'ambiente che, grazie a più iniziative, abbiamo abbinato all'evento.

Lo sforzo logistico e tecnico che abbiamo sostenuto è stato molto importante, il mio staff ha lavorato giorno e notte per settimane, li ringrazierò personalmente perché sono veramente tanti e senza di loro niente di tutto questo sarebbe possibile. Non posso dimenticare le istituzioni, ACI Sport, ACI Roma, il Comune di Roma Capitale, la Regione Lazio, tutti i comuni coinvolti con un particolare ringraziamento a Fiuggi che ci ha ospitato e poi ancora i Commissari di Percorso e tutti gli addetti ai lavori. Disegnare un percorso di oltre 730 chilometri complessivi porta al coinvolgimento di moltissime realtà locali, necessita di attenzioni e di sensibilità. Infine un grazie anche ai nostri partners, sostenitori convinti che ci permettono di poter continuare a crescere, anno dopo anno. Complimenti ai vincitori ed un sincero arrivederci all'edizione del decennale, per la quale dovremo sicuramente inventarci qualche altra sorpresa".

RALLY DI ROMA CAPITALE 2021 - TOP TEN FINALE

1. Basso- Granai (Skoda Fabia Rally2 Evo) in 1:54'06.6; 2.Crugnola-Ometto (Hyundai i20 R5) +35.8;3. Herczig-Ferencz (Skoda Fabia Rally2 Evo) +40.4; 4.Llarena - Fernandez (Skoda Fabia Rally2 Evo) +40.7; 5.Marczyk - Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo)+ 56.2; 6.Andolfi-Savoia (Skoda Fabia R5) + 1'04.8; 7.Tempestini-Itu (Skoda Fabia Evo Rally2)+ 1'06.5; 8. Mikkelsen - Floene (Skoda Fabia Rally2 Evo) +1’18.9; 9. Breen-Nagle (Hyundai i20R5) + 1'29.1; 10.Cais- Zakova (Ford Fiesta MKII) +1’31.6.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR SPARCO: 1. Basso 76pt; 2. Andolfi 64,50pt; 3. Breen 57,50pt; 4. Crugnola 47,50pt