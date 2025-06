Basso vince il Rally Due Valli 2025 su Skoda Fabia Rally2. Crugnola va a sbattere e si ritira. Sul podio Andolfi e Daprà

Un duello serratissimo quello tra i due big del CIAR Sparco, al Rally 2 Valli Crugnola e Basso, che si pensava si sarebbe risolto con il classico arrivo in volata a Verona.Invece il colpo di scena è arrivato sulla penultima prova speciale, quando Andrea Crugnola, il campione in carica ha picchiato contro un muretto rovinando la Citroen numero 1 in modo decisivo. E' difficile dire se il pilota varesino, in quel momento al comando, si pure con un piccolo margine, sia stato tradito dalla tensione crescente, oppure da una banale distrazione, o semplicemente dall'andare più forte del dovuto. Fatto sta Basso ha vinto meritatamente la corsa veronese, riconquistando la leadership del campionato. Il pilota trevigiano sulla Skoda Fabia RS di Delta Rally, ha ora 9,5 unti di vantaggio su Crugnola.

“Bella vittoria – ha raccontato Basso all’arrivo - perché la gara era complicata, soprattutto nelle prove lunghe che si sono sporcate all’ultimo giro. Ci siamo presi dei rischi nel primo passaggio, poi abbiamo rallentato nel successivo viste le condizioni difficili. Ci abbiamo creduto comunque, con Lorenzo e con la squadra, per questo abbiamo cambiato i differenziali nel giro finale per sperare di riuscire a fare la differenza. Ora il campionato è riaperto, anche grazie ai punti della Power Stage nella quale finalmente riesco a incidere. Dedico la vittoria alla mia famiglia e anche a me stesso, perché continuo a crederci…”.

Pregevoli anche il risultato di Fabio Andolfi e Marco Menchini, secondi a 9.8’’ dal vertice sulla Toyota GR Yaris Rally 2. Il pilota savonese anche stavolta è cresciuto alla distanza e ha scalato la classifica fino a raggiungere il suo miglior piazzamento stagionale. Quello ottenuto al Due Valli è invece il primo podio in carriera nel CIAR Sparco per Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, terzi a 13.2’’ dalla vetta. Per l’equipaggio di ACI Team Italia questo piazzamento vale la prima vittoria stagionale nel Campionato Italiano Rally Promozione, un’iniezione di fiducia in vista del prossimo appuntamento del Mondiale, in casa, previsto nel prossimo fine settimana al Rally Italia Sardegna. In realtà anche Andolfi e Daprà hanno dovuto lottare per guadagnarsi il podio in una corsa a tre insieme a Simone Campedelli e Tania Canton, arrivati tutti raccolti in 2 secondi all’ultimo crono. Poi sui 23 km finali della “Cappella Fasani” il pilota romagnolo sulla Skoda Fabia RS è uscito di strada e ha lasciato l’inerzia agli avversari.



Una nota di meriitto per l’idolo locale Umberto Scandola, navigato da Alessandro Campedelli su Citroen C3, che si è goduto il suo ritorno sull’asfalto del Due Valli per una gara spot, non in corsa per il tricolore.

Il Rally Due Valli ha offerto un confronto avvincente anche per il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nel quale Davide Pesavento ha centrato la doppietta. Il giovane pilota di Bassano, prodotto di ACI Team Italia e campione Junior 2023, stavolta navigato da Lorenzo Mattucci ha preso il comando della categoria cadetta nella più lunga PS2 “Erbezzo” e ha mantenuto la sua Lancia Ypsilon HF Rally4 in testa fino al traguardo. Risultato che consegna a Pesavento anche la vittoria nella seconda tappa del Trofeo Lancia.

Il prossimo appuntamento del CIAR Sparco è il Rally di Roma Capitale a inizio luglio che metterà in palio punti pesanti grazie al coefficiente 1,5.



CLASSIFICA

1. Basso/Granai - Škoda Fabia RS Rally2

2.Andolfi/Menchini - Toyota GR Yaris Rally2 +9.8

3.Daprà/Guglielmetti - Škoda Fabia RS Rally2 +13.2

4.Signor/Michi - Toyota GR Yaris Rally2 +27.6

5.Avbelj/Andrejka - Škoda Fabia RS Rally2 +50.7

6.Scandola/Campedelli - Citroën C3 Rally2 +1:15.5

7.Korhola/Temonen - Hyundai i20 N Rally2 +1:21.1

8.Rusce/Zanni - Škoda Fabia RS Rally2 +1:56.5

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Basso 64,5pt; 2. Crugnola 55pt; 3. Avbelj 39pt; 4. Andolfi 35,5pt; 5. Signor 27,5pt; 6. Daprà 24pt; 7. Campedelli 21pt; 8. Ferrarotti 9,5pt; 9. Korhola 9pt; 10. Pollara 8pt; 1

CLASSIFICA CIR Promozione: 1. Avbelj 68pt; 2. Signor 54pt; 3. Daprà 45,5pt; 4. Korhola 26pt; 5. Ferrarotti 25,5pt;

CLASSIFICA CIAR 2RM: 1. Pesavento 63,5pt; 2. Pisani 62pt; 3. Gobbin 30,25pt; 4. Cogni 29pt.; 5. Di Pietro 22,5pt;

CALENDARIO CIAR SPARCO 2025: 21-23 marzo | 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 11-13 aprile | 19° Rally Regione Piemonte; 8-10 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1.5); 29-31 maggio | 43° Rally Due Valli; 4-6 luglio | 13° Rally Roma Capitale (coeff. 1.5); 12-14 settembre | Rally del Lazio; 17-19 ottobre | 72° Rallye Sanremo (coeff. 1.5)