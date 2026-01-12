Benetton, all'asta la monoposto F1 di Schumacher con cui vinse a Spa-Francorchamps nel 1992

La Benetton Formula 1 del 1992 con cui Michael Schumacher vinse il suo primo gran premio in Belgio, a Spa-Francorchamps, sarà messa in vendita online nelle prossime settimane. La casa d'aste Broad Arrow Auctions ha infatti annunciato che dal 23 al 30 gennaio aprirà le offerte online per l'aggiudicazione della vettura. Per i collezionisti di vetture sportive storiche si tratta di un evento di forte attrazione. Con un prezzo stimato di 8,5 milioni di euro, la B192-05 disegnata da Rory Byrne e guidata dal campione tedesco nel corso di cinque gare della stagione '92, l'ultima monoposto con cambio manuale a trionfare in un Gp di F1, verrà aggiudicata quindi online al miglior offerente.

L'auto, rimasta per anni nel quartier generale Renault di Enstone, in Inghilterra, fu venduta nel 2015 insieme ad altre due Benetton alla Lrs Formula di Laurent Redon che, successivamente, ne eseguì un restauro completo del telaio, oltre a manutenzione e sostituzione di pezzi di motore e cambio. La messa all'incanto della monoposto sarà accompagnata dalla vendita di memorabilia di grande interesse del pilota tedesco, incluso il casco di Michael Schumacher del 1994, valutato tra i 20.000 e i 30.000 euro, la sua tuta da gara del 1995, con aggiudicazione stimata tra i 15.000 e i 25.000 euro e una replica autografata del volante della sua Benetton F1 del 1995, da cui gli organizzatori si attendono tra i 2.000 e i 2.500 euro.