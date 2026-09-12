Bezzecchi a Misano precede Marquez, conquista la pole e batte il record del circuito

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position della classe MotoGp nel Gran Premio di San Marino, facendo segnare il nuovo record della pista di Misano (1.29.982). In prima fila, il pilota dell'Aprilia avrà al suo fianco Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Seconda fila per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), il leader del mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). E' rimasto fuori dalla Q2 Francesco Bagnaia, che partirà 14/o nella Sprint del pomeriggio e nel GP di domani.

Per il romagnolo quella odierna è la 13/a pole conquistata nella classe regina del motociclismo, la quarta in questa stagione, settima per il team Aprilia ufficiale. La terza fila della griglia di partenza sarà occupata da Pedro Acosta (Ktm), Frando Morbidelli (Ducati VR46) e Alex Marquez (Ducati Gresini). In quarta partiranno Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda Lcr) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).