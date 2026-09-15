Bezzecchi volta pagina e pensa già all'Austria, ma a Misano: «Tante cose positive»

«Sono ovviamente dispiaciuto per la gara a Misano, ma la cosa positiva è che l'Austria arriva subito. Dopo un errore è fondamentale tornare in sella il prima possibile». Marco Bezzecchi, che ha concluso con una caduta la tappa del GP di San Marino, pensa già alla prossima gara, sul Red Bull Ring. «Mi dispiace ovviamente per la caduta, ma ci portiamo via tante cose positive da Misano: la velocità, la pole position e il mio miglior risultato in una sprint in questa stagione - ricorda il pilota dell'Aprilia, terzo nella classifica piloti del mondiale MotoGP, dietro Marc Marquez ed il compagno di marchio Jorge Martin -. Ovviamente l'errore in gara a Misano fa male, però cercheremo di trasformare questo dolore in grinta per l'Austria».

Nella gara lunga di Misano «avevo un buon feeling, un buon ritmo e stavo guidando come piace a me - sottolinea a sua volta Martin -, fino a quando ho iniziato a sentire l'avambraccio che si caricava. Dopo l'Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico e studieremo le possibili soluzioni. Aprilia continua a fare un ottimo lavoro per permetterci di trovare il feeling giusto e affrontare i weekend con meno dubbi. Ora dobbiamo concentrarci sull'Austria, una pista che mi piace. Voglio ringraziare il team per il lavoro che sta facendo e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il weekend a Misano. L'atmosfera è stata spettacolare», conclude.