Bezzecchi, pole e record della pista in Qatar. Nel GP partirà davanti a Marquez e Di Giannantonio

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gp del Qatar. Con il tempo di 1'50'028, il romagnolo dell'Aprilia ha preceduto Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati Vr46. Quarto tempo e seconda fila per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che avrà al sui fianco Francesco Bagnaia (Ducati) e ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Jorge Martin, con l'altra Aprilia ufficiale, ha fatto segnare solo l'undicesimo tempo.

Bezzecchi, autore del nuovo record della pista, ha inflitto un distacco di 266 millesimi a Marquez e di 299 a Di Giannantonio. Molto più lontani gli altri piloti, dato che il migliore di coloro che occuperanno la terza fila nella Sprint del pomeriggio e nel Gp di domani, Johann Zarco, (Honda), ha un ritardo di oltre sette decimi. Gli spagnoli Pedro Acosta e Fermin Aldeguer occuperanno le altre due posizioni, mentre in quarta fila oltre a Martin ci saranno Enea Bastianini, decimo, e Brad Binder, dodicesimo ma con un distacco di ben 1,8 secondi.