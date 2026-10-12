Bezzecchi, vittoria da record. Conquista in Indonesia il 300° Gp di un italiano nella classe regina

Fine di un interminabile digiuno. Dopo 133 giorni di attesa, Bezzecchi ha ritrovato la vittoria nel GP d’Indonesia, interrompendo il periodo di astinenza iniziato dopo il successo del Mugello. Domenica memorabile per Aprilia che, sul circuito di Mandalika, ha firmato un incredibile poker. Per la prima volta nella storia della MotoGP, 4 moto della Casa di Noale hanno occupato le prime 4 posizioni sotto la bandiera a scacchi. Alle spalle del riminese hanno chiuso, nell’ordine, Fernandez, Martin e Ogura. Scattato dalla seconda posizione, Bezzecchi si è messo in scia al poleman Fernandez. Lo spagnolo del team Trackhouse ha guidato per 18 giri, nonostante la frattura all’indice della mano destra. Il Bez, però, ha gestito con lucidità la prima frazione di gara controllando sia le gomme che il ritmo.

Dopo aver ridotto progressivamente il distacco, il riminese ha sferrato l’attacco decisivo all’inizio del diciannovesimo passaggio infilando Raul alla staccata della prima curva. Una volta al comando, Marco ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, involandosi verso il quinto successo stagionale e la vittoria numero 300 per un pilota italiano nella classe regina. Su un circuito amico, come quello di Mandalika, il Bez si è riscattato nel migliore dei modi dopo un periodo caratterizzato da cadute ed errori che ne hanno condizionato il suo cammino iridato.

Il successo gli permette di rilanciarsi nella lotta al titolo, anche se la rincorsa rimane complicata. «In questo momento la realtà è che il Mondiale è più perso che vinto - ha ammesso il riminese - quindi bisogna prendersi sicuramente qualche rischio. Sabato non ha pagato, domenica invece sì». La festa Aprilia è stata completata dal podio firmato da Fernandez e Martin, oltre alla quarta posizione di Ogura autore di una bella rimonta. Martin, dopo un avvio in salita, ha recuperato fino al terzo posto riconquistando la vetta iridata. Lo spagnolo guida ora con due lunghezze su Marc Marquez, mentre Bezzecchi insegue a 46 punti. Per Marquez Mandalika si è rivelata una gara in salita. Dopo aver guadagnato la terza piazza nelle prime fasi, lo spagnolo della Ducati ha perso progressivamente terreno, chiudendo sesto alle spalle anche della KTM di Pedro Acosta. Come prevedibile, la Desmosedici ha sofferto sul tracciato indonesiano, anche se il successo nella Sprint aveva fatto ben sperare.

In una domenica in cui le Ducati non hanno brillato, per Bagnaia è stata l’ennesima gara da dimenticare. Il due volte campione MotoGP è caduto dopo appena 5 giri, collezionando l’ottavo ritiro in questa sfortunata stagione. Con 5 round ancora da disputare, la lotta iridata tra Martin e Marquez è più aperta che mai. Bezzecchi, tornato al successo, è pronto a fare da terzo incomodo e approfittare di ogni passo falso degli spagnoli. Il prossimo appuntamento del Mondiale è in programma il 25 ottobre in Australia sul circuito di Phillip Island.