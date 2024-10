Biasion battezza la nuova Ypsilon Rally4 HF per il ritorno alle corse di Lancia. In arrivo anche la HF stradale

Se dici Lancia Corse pensi a una leggenda senza pari, a icone come Fulvia HF, 037, Stratos, Delta. E pensi ai piloti che ne hanno esaltato il Dna tecnologico. Su tutti Miki Biasion, il più vincente in assoluto. Al volante dell’iconica Delta della scuderia Martini Racing, Biasion ha conquistato i mondiali 1988 e 1989 contribuendo a rendere Lancia il marchio con il maggior numero di vittorie di tutti i tempi, grazie a 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Mondiali Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Sulle ali del mito, Lancia torna ora alle corse con la nuova Ypsilon, la bandiera del rilancio. Ed è stato proprio Biasion a curare la messa a punto della Ypsilon Rally4 HF (oltre che della HF stradale) nata per correre e dispensare emozioni. Un gioiello che, dopo aver conquistato un mese fa il Ceo di Stellantis Carlos Tavares, è stato svelato sulla stessa pista del Proving Ground di Balocco. Con Biasion e il giovane campione italiano Andrea Grugnola a esaltare il Dna della Ypsilon corsaiola, capace di acrobazie stupefacenti.

“Se da bambino il tuo sogno era la pista – ha spiegato Biasion - allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally si chiamava Lancia. Spero di ispirare tutti i giovani piloti che si stanno facendo strada con la nostra Ypsilon Rally4 HF per diventare professionisti. La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte”.

"Questa vettura – ha commentato il Ceo Luca Napolitano – segna il nostro rientro nel motorsport che affrontiamo con umiltà e passione, offrendo una chance ai giovani piloti. Lancia ha dominato i rally per 20 anni vincendo 15 mondiali tra piloti e costruttori e oggi ripartiamo a piccoli passi onorando il nostro heritage".

La Ypsilon Rally4 HF si ispira alla mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60, con cui condivide la configurazione a trazione anteriore e le dimensioni contenute. Ha un motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 212 cv e una trasmissione meccanica a 5 marce a innesto frontale con differenziale autobloccante. La trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni ottimali in ogni condizione: sempre piantata sul terreno e molto reattiva.

"Il campionato Rally4 – ha spiegato il responsabile di Lancia Corse Eugenio Franzetti - rappresenta il primo passo dei campioni di domani. Inoltre nasce anche il nostro monomarca Trofeo Lancia Rally, su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025. Il vincitore parteciperà al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del nostro team ufficiale". L'omologazione è prevista per il 1° gennaio 2025, con consegna dei primi esemplari a fine gennaio. Ma la grintosa Ypsilon Rally 4 HF è già ordinabile al prezzo di 74.500 euro.

Lancia guarda dunque al futuro con immutata passione e nuove ambizioni. In attesa del 2026 nel segno dell'ammiraglia Gamma che sarà prodotta a Melfi, il 2025 celebrerà un altro ritorno: quello della sigla HF che campeggerà prima sulla Ypsilon e in seguito su Gamma e Delta con la denominazione “HF Integrale”.

La HF è la versione stradale ad alte prestazioni della nuova Ypsilon e prevede un motore 100% elettrico da 280 CV. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, la HF combina prestazioni eccellenti con un design ispirato alle vetture più radicali del passato. Offrendo elementi caratterizzanti come assetto ribassato e carreggiata allargata.

La nuova generazione Ypsilon, declinata in tutte le sue varianti (motore elettrico che copre il 10% delle offerte o ibrido e allestimenti luxury come l'edizione Cassina che rappresenta un quarto delle richieste) ha già raccolto 10mila ordini, il 60% da nuovi clienti per il brand. In Italia operano 160 concessionari dedicati e una rete di 70 nuovi concessionari è in allestimento in altrettante grandi città europee.