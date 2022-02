Binotto: «Con questa F-75 pronti a scrivere un’altra pagina importante nella storia della Ferrari. Ha soluzioni coraggiose»

MARANELLO - I team principal della "rossa" alla presentazione della F1-75 . «Sono emozionato, questa vettura è l’espressione dell’impegno e della passione di tutti di noi, frutto di un grande lavoro di squadra. Il nome F1-75 ci ricorda che quest’anno celebriamo i 75 anni della prima vettura che porta il nome del nostro fondatore. E una sfida importante, speriamo di scrivere un’altra pagina di questa storia». Sono le parole del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, durante la presentazione della nuova monoposto per la stagione di Formula Uno 2022.

«Il lavoro che è stato fatto con la F1-75 è incredibile: è una monoposto in cui abbiamo messo il meglio di noi. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, c’è dentro tutta la nostra passione, il nostro know-how. Ô una Ferrari che definisco coraggiosa». Così, il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, definisce la nuova monoposto del team di Maranello che correrà il Mondiale di Formula 1 2022. «Sappiamo che le aspettative sono alte - spiega in diretta streaming alla presentazione della vettura - veniamo da risultati inferiori alle attese. Abbiamo iniziato un percorso nel 2019», un percorso «che ci ha reso una squadra più forte, più unita. Ora vogliamo lottare in pista in ogni gara, metro su metro: abbiamo una grande responsabilità - ha aggiunto -. Vorrei che fosse la monoposto che consentirà a i nostri tifosi, a noi di essere orgogliosi della Ferrari».