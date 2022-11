Binotto sostutuito, il prossimo anno sarà Frédéric Vasseur il team principal della Ferrari

Mattia Binotto ha finito la sua lunga avventura in Ferrari. La Scuderia di Maranello ha annunciato che l’anno prossimo il team pricipal del Cavallino sarà Frédéric Vasseur, un ingenere francese di 54 anni che attualmente ricopre lo stesso ruolo nella Alfa Romeo-Sauber motorizzata Ferrari. Il tecnico reggiano, dopo una lunga carrira tutta in azienda, aveva preso il posto di Maurizio Arrivabene tre anni fa senza però dare una svolta decisa alla competitività della vettura. Qust’anno la stagione sembrava iniziata molto bene con l’avvento delle nuove regole con Leclerc che aveva vinti due delle prime tre gare, ma nel corso della stagione gli sviluppi non sono stati adeguati e la SF-75 ha fatto il passo del gambero finendo la stagione come terza forza, superata anche dal prodigioso recupero della Mercedes.

Un po’ irrituale l’annuncio del licenziamento avvenuto proprio alla vigilia dell’ultima gara, una sostituzione che poteva essere annunciata a motori spenti, come è logico che sia. Oltre ad un’altra stagione non vincente, la goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso è il rapporto con il predestinato non sempre idilliaco e l’assoluta imparzialità fra i due piloti. Binotto, infatti, aveva scelto personalmente Sainz scaricando un quattro volte campione del mondo come Vettel ed ha sempre creduto nel figlio d’arte di Madrid.