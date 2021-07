Bird vince gara 2 a New York e prende la testa del mondiale. Jaguar sfiora la doppietta, 2° Cassidy (Virgin) poi Da Costa (DS)

NEW YORK – Sam Bird ha vinto per la terza volta l'ePrix di New York e diventa anche il secondo pilota dopo Nyck de Vries (Mercedes EQ) ad aggiudicarsi due gare in questa settima stagione. La sua scuderia ha investe visto sfumare ad una manciata di giri dal termine una clamorosa doppietta con il massimo dei punti possibili: Bird si era già assicurato i 4 punti del pre-gara (1 per le qualifiche e 3 per la Pole). Mitch Evans, partito a fianco del britannico, ha infatti bucato una gomma (un evento rarissimo in Formula E) ed è rimasto fuori dalla zona punti.

Grazie a questa affermazione Bird è balzato al comando della classifica generale con 81 punti, scavalcando sia Edoardo Mortara (Rokit Venturi), andato in bianco nella trasferta americana (resta fermo a 72), sia Robin Frijns (Envision Virgin), che oggi ha rimediato almeno 4 punti (76). L'olandese è però stato raggiunto in seconda posizione da Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah), che nelle qualifiche non era riuscito a confermare l'ottimo tempo delle libere. In gara si è riscattato con il terzo posto, assicurandosi anche il punto per il giro veloce.

Tra i due “senatori” della Formula E si è inserito Nick Cassidy (Envision Virgin) che aveva ottenuto la Pole ieri e che anche oggi era andato forte. Il neozelandese – 51 punti nelle ultime tre gare – si è portato al quinto posto della generale: niente male per un debuttante nella specialità. I piloti Porsche sono stati finalmente protagonisti di una gara convincente malgrado siano rimasti entrambi fuori dal podio: quarto Pascal Wehrlein e quinto Andrà Lotterer. Ma alla casa di Stoccarda manca ancora la prima e storica vittoria.

Nella Top 10 dell'undicesima prova della stagione 2021 (al termine mancano ancora i due eventi di Londra e i due di Berlino) compaiono anche le due Mahindra (6° Alexander Sims e 9° Alex Lynn), Norma Nato (Rokit Venturi) e il vincitore di ieri, Maximilian Günther (Bmw i Andretti) che era dall'ultima fila (23°) e si è classificato decimo. Nella graduatoria a squadre, la Envision Virgin (team cliente di Audi), è passata al comando con due lunghezze (146) sulla Ds Techeetah (144). I 29 punti di Bird hanno valso alla Jaguar la terza piazza (141). Prossimo appuntamento il 24 e 25 luglio a Londra.