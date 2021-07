Bird "vola" alla vigilia del secondo EPrix di New York, 4 punti grazie a qualifiche e superpole. Due Jaguar in prima fila

NEW YORK – A Brooklyn è il giorno dell'Union Jack, la bandiera britannica. Sam Bird (Jaguar) si è assicurato i primi 4 punti del secondo EPrix di New York del 2021 e con il suo tempo di 1:08.572 (più basso rispetto alla sua qualifica, ma più alto rispetto a quello fatto registrare da Antonio Felix Da Costa nelle libere con la monoposto della Ds Techeetah) si è tenuto dietro due piloti neozelandesi nel quale è replicato il vessillo del Regno Unito.

Accanto a Bird, che aveva vinto le prime due gare di Formula E disputate nella Grande Mela, dalla prima fila scatterà il compagno di squadre Mitch Evans. Con il terzo tempo dalla seconda partirà l'altra guida kiwi, Nick Kassidy (Envision Virgin), che ha così confermato il suo feeling con il tracciato: ieri era stato lui a conquistare la Pole. Pascal Wehrlein (Porsche) ha ottenuto il quarto crono e proverà a regalare alla scuderia di Stoccarda il primo successo nel campionato del mondo elettrico.

Dalla terza fila partiranno il brasiliano Sergio Sette Camara (Dragon Penske) e l'altro pilota tedesco della Porsche, Andrè Lotterer. Da Costa si è alla fine dovuto accontentare del settimo tempo e in griglia sarà affiancato da Alex Lynn (Mahindra). Il team indiano è il terzo ad aver piazzato entrambe le vetture nella Top 10, almeno iniziale. Alexander Sims è nono in partenza, seguito da Norman Nato: la seconda guida della Rokit Venturi ha fatto meglio del compagno di squadra Edoardo Mortara (14° ieri all'arrivo e oggi in qualifica), raggiunto ieri in vetta alla classifica individuale da Robin Frijns (Envision Virgin), che non è andato oltre il 21° crono.

Le due vetture della Audi Sport Abt sono undicesima e dodicesima: prima Renè Rast e poi Lucas di Grassi. Ancora male le Frecce d'Argento elettriche: Stoffel Vandoorne ha ottenuto il 21° tempo, Nyck de Vries il 22°. Peggio hanno fatto solo in vincitore di ieri, Maximilian Günther (Bmw i Andretti) e il già campione del mondo Jean Eric Vergne (Ds Techeetah). Entrambe le classifiche – individuale e a squadre – sono “cortissime”: i primi 15 piloti (su 25) sono racchiusi in appena 25 punti e le prime sei scuderie (su dodici) in 21.