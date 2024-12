BMW annuncia Magnussen come pilota ufficiale, guiderà la M Hybrid V8 LMDh

Con la bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi, si chiuderà ufficializzare l'esperienza in Formula 1 di Kevin Magnussen. Dopo quasi un decennio nella massima categoria dell'automobilismo, il pilota danese classe 1992 è pronto a intraprendere una nuova avventura nel mondo delle gare Endurance vestendo i colori di BMW. La casa bavarese ha infatti annunciato Magnussen come pilota ufficiale della sua M Hybrid V8 LMDh.

BMW schiererà le sue vetture sia nel Mondiale Endurance, attraverso il team WRT, che nel campionato IMSA, con il supporto del Rahal Letterman Lanigan Racing. Tuttavia, le formazioni ufficiali per entrambi i campionati non sono ancora state definite. Nel WEC, sono stati finora confermati i nomi di Dries Vanthoor e René Rast, mentre nell'IMSA si vocifera dell'arrivo di Marco Wittmann. Con una precedente esperienza in IMSA nel 2021 al volante di una Cadillac DPi, Magnussen potrebbe adattarsi perfettamente a entrambe le serie.

Il danese ha debuttato in Formula 1 nel 2014 con McLaren, per poi proseguire con Renault nel 2016. Dal 2017 al 2020 è stato pilota del team Haas, ottenendo buoni risultati. Nel 2021, Magnussen ha poi intrapreso il suo primo impegno nell'Endurance correndo nel campionato IMSA con il team Chip Ganassi Racing, oltre a prendere parte alla 24 Ore di Le Mans con una LMP2 del team High Class Racing al fianco del padre Jan Magnussen.

Nonostante il coinvolgimento iniziale nel progetto Peugeot 9X8 LMH, Magnussen ha fatto ritorno in Formula 1 nel 2022 con Haas sostituendo Nikita Mazepin. Dopo tre stagioni segnate da alti e bassi, il pilota danese ha ora deciso di voltare pagina e affrontare una nuova sfida. Al fianco di un costruttore prestigioso come BMW, Magnussen potrà mettere alla prova il suo talento in una categoria che ha già dimostrato di apprezzare.

Magnussen si è detto entusiasta della nuova avventura:« Sono felice e orgoglioso di rappresentare un marchio iconico del motorsport come BMW in alcune delle gare più leggendarie del mondo. Dopo dieci anni in Formula 1, sto per iniziare un nuovo ed emozionante capitolo e non vedo l'ora di affrontare la sfida con le vetture più innovative e sofisticate nella storia delle gare di durata. Un enorme grazie a BMW M Motorsport per questa fantastica opportunità. Non vedo l'ora di iniziare i preparativi e di dare il via alla stagione 2025 con il resto della squadra».

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha aggiunto: «Magnussen è un tassello importante al nostro programma LMDh. Nell'ultimo decennio ha dimostrato regolarmente la sua velocità ai massimi livelli in Formula 1. Grazie alla sua vasta esperienza, è una vera risorsa per il nostro progetto. La sua precedente stagione completa con un prototipo nel 2021 è un altro vantaggio per noi, in quanto sicuramente faciliterà il suo ambientamento sulla M Hybrid V8. Sono estremamente felice che Magnussen faccia parte della famiglia BMW M Motorsport».