Bmw, l'hypercar M Hybrid V8 si aggiorna per la stagione 2026. Frontale rinnovato per migliorare l'aerodinamica

Tra le vetture che correranno nella categoria hypercar del Wec, World Endurance Championship, le due Bmw M del team WRT puntano al vertice del campionato dopo due anni di presenza nel mondiale endurance e due quinti posti consecutivi nella classifica costruttori nel 2024 e nel 2025. Così, i prototipi della casa dell'elica sono stati aggiornati con una serie di modifiche aerodinamiche, in modo da migliorare la costanza delle prestazioni nel corso della stagione. Nello specifico, il frontale presenta uno splitter regolato per ottimizzare il flusso d'aria e l'efficienza di raffreddamento, mentre la classica griglia a doppio rene, tipica delle Bmw, è leggermente più piccola rispetto a prima e non mancano all'appello dei fari rinnovati.

Le due hypercar, identificate con i numeri 15 e 20, saranno affidate, rispettivamente, a Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor, la prima, ed Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, la seconda. Entrambe saranno impegnate in pista nei test pre-stagionali presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, che si svolgeranno il 14 aprile, prima di competere, sullo stesso circuito, nella 6 Ore di Imola, prima gara della stagione 2026 del Wec, in programma nel fine settimana che va dal 17 al 19 aprile.