Bmw M2 Cs Racing Cup Italy, il primo campionato nazionale monomarca dell'Elica con vetture da 450 cavalli, scatta da Monza

MILANO – Sei tappe, dodici gare, quindici vetture e 100.000 euro di montepremi. La prima edizione del campionato monomarca Bmw M2 Cs Racing Cup Italy si preannuncia interessante: di sicuro nei numeri. Perché per quanto riguarda i nomi degli iscritti, la filiale nazionale della casa bavarese è rimasta abbottonata anticipando soltanto il possibile rientro all'agonismo di alcuni nomi noti.

Il calendario della rassegna dell'Elica è sovrapponibile a quello come organizzato per la Mini (20.000 euro di montepremi in meno) assieme ad Aci Sport e con la collaborazione di 14 concessionari italiani specializzati anche del Customer Racing. Il campionato monomarca integra anche il Bmw Sports Trophy, una gara nella gara. In griglia, fin dal primo appuntamento, ci saranno 16 macchine: le 15 vendute alle scuderie e una riservata a Bmw e agli ospiti.

Il Bmw M2 Cs Racing Cup Italy scatta nel primo fine settimana di maggio dall'Autodromo Nazionale di Monza per proseguire poi il 5/6 giugno a Misano, il 3/4 luglio al Mugello, il 4/5 settembre a Imola e il 18/19 settembre a Vallelunga. Per la tappa finale la carovana dell'Elica torna al Mugello (9 e 10 ottobre). La rassegna è riservata alle Bmw M2 Cs Racing equipaggiate con il sei cilindri in linea da 3.0 litri M TwinPower Turbo che nella versione da pista raggiunge i 450 cavalli e i 550 Nm di coppia. La trazione è posteriore e la trasmissione a 7 marce a doppia frizione è configurata espressamente per la competizione.

Poiché l'obiettivo era anche quello di permettere una gestione «abbastanza economica» (l'iscrizione al campionato costa 8.000 euro, Iva esclusa), gli interventi sulle vetture da parte delle scuderie sono «pochi, ma importanti». Fra questi la regolazione della barra anteriore e posteriore, degli ammortizzatori e dell'alettone oltre la scelta dell'altezza, una volta rispettata quella minima da terra. Nel corso di ogni fine settimana sono previsti due turni di prove libere (30' in tutto), due sessioni di qualifiche da 15 minuti e due gare da 30 minuti più un giro ciascuna. Il team può scegliere se schierare uno o due piloti. Al vincitore di ogni gara andranno 1.800 euro. Tutte le Bmw M2 Cs Racing montano gomme Michelin Slick 27/65-18 S9l.